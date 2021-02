Sin movimiento en casa de Lozoya; “nosotros somos decentes”: vecina

De Emilio Ricardo Lozoya Austin ni sus luces. En la calle de Ladera 20, en el número 11 se ubica el desarrollo residencial Retama, en Lomas de Bezares, donde se sabe el ex director de Pemex tiene una de sus tres casas en la ciudad de México. Ahí, previa identificación en la caseta de seguridad, se ve un continuo entrar y salir de autos, casi la mayoría de lujo, luego de que se abre una enorme reja, vigilada por un guardia y una cámara de seguridad.

Se ve también la llegada de algunos autobuses escolares que dejan a unos niños, y a algunos empleados que a pie salen con cara de agobio ante el calor que se siente.

TE PUEDE INTERESAR: Lujosa casa de Lozoya en las Lomas, clave en trama Odebrecht

Pero no se ve que haya autoridades o vehículos de la Fiscalía General de la República al acecho, o que vigilen si se aparece el ex funcionario federal, que enfrenta cargos por lavado de dinero y que es una pieza clave para investigar cómo los tentáculos de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht pudieron llegar a México y tocar a las puertas del poder político.

El desarrollo residencial es uno de los dos más lujosos de Lomas de Bezares, dijo a La Silla Rota Jerónimo, un vecino que reconoció que se sabía que ahí vivía Lozoya, porque se le veía entrar o salir con tres vehículos más, entonces era muy notorio cuando recorría las calles cercanas.

Pero hace dos o tres meses, se dejó de ver dicho convoy. Al consultarle si desde el 28 de mayo, cuando se giró la orden de aprehensión contra Lozoya -lo mismo que contra el dueño de altos Hornos, Alonso Encira- notó movimiento, su respuesta fue que nada fuera de lo normal.

Otra vecina que sí vive dentro del desarrollo residencial, y quien saca a pasear su perro a la calle, recordó que sí llegó a encontrarse al ex director de Pemex, pero no muy seguido.

“No se dejaba ver”.

Al preguntarle sobre cuántas residencias tiene el desarrollo que inicia en una ladera, contestó que desconocía el dato y que además la casa de Lozoya está lejos de la de ella. Sobre si el ex encargado de finanzas de la campaña de Enrique Peña Nieto solía salir acompañado de otros autos, asintió y dejó claro que el resto de los vecinos son distintos.

“Nosotros somos gentes decentes, tranquilas y sin guaruras”, expresó.

NO OLVIDES LEER: Emilio Lozoya, buscado por todas las Policías del mundo

AHÍ PUDIERON PAGARSE SOBORNOS

La casa de Ladera 20 se encuentra en una zona considerada como lo que es Lomas de Chapultepec, aunque se halla en Lomas de Bezares, en la delegación Miguel Hidalgo, a unas calles de Constituyentes, y más lejos de Reforma. En varias casas aledañas se ve el lujo, pero no llegan a ser tan ostentosas como en Lomas de Chapultepec. Pero el desarrollo se ve que tiene pocos años, y por la cantidad de autos de modelo reciente, se deduce que se trata de una zona con alta plusvalía.

Una foto aérea tomada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), permite ver que el desarrollo residencial casa tiene zona deportiva

De acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción, dicho domicilio podría ser clave para entender la trama de Odebrecht en México. Ahí se describe que la residencia mide mil 165 metros cuadrados y fue adquirida por Emilio Lozoya a finales de 2012.

LSR TE RECOMIENDA: "No hay persecución política": AMLO sobre Lozoya y director de AHMSA

La investigación asegura que ahí se negoció un contrato millonario para Odebrecht para que hiciera trabajos en la refinería de Tula, Hidalgo.

La casa tuvo un costo de 38 millones de pesos y fue adquirida a María del Carmen Ampudia Cárdenas, esposa de Carlos Valenzuela Dosal, miembro del consejo de administración del Grupo Financiero Intercam, continúa el reportaje.

Ahí, en diciembre de 2016 Luis Weyll, ex director de Odebrecht en México se reunió con Lozoya para “negociar sobornos a cambio del contrato de la refinería de Tula”, así lo dijo el propio directivo de la empresa a las autoridades de justicia brasileña, añade el texto.

Lozoya siempre ha negado haber recibido sobornos y cuando la investigación se cerró en octubre de 2017 y el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto deslizó que había recibido presiones de Lozoya para no investigar su posible papel en el financiamiento de la campaña de Enrique Peña Nieto con dinero ilegal de Odebrecht, Nieto fue presionado por otros actores políticos para renunciar.

Pero el 28 de mayo de este año se giró la orden de aprehensión contra el ex director de Pemex, acusado de lavado de dinero. Su abogado, el ex subprocurador Javier Coello Trejo, informó que ya había amparado a su cliente.

Sin embargo, el juzgado octavo de Distrito de Amparo en materia penal de la ciudad de México aclaró que se trató de una suspensión provisional como medida cautelar, que no significa el otorgamiento de un amparo.

La suspensión definitiva no surtirá efectos si se trata de delitos en donde proceda la prisión preventiva oficiosa, o de delitos considerados como graves. Consecuentemente, la suspensión provisional no implica que se haya otorgado un amparo a favor del agraviado ni interrumpe la persecución del delito”.

Como sea, desde el 29 de mayo ya los medios habían reportado que no se había encontrado a Lozoya en ninguno de sus tres domicilios. Y este 29 de mayo en el de Ladera 20, no se vio alguna pista del ex director de Pemex.

djh