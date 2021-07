Sin mencionar a Salinas, Zedillo, Fox, Calderón o EPN, INE lanza spots de consulta

"De un total de 176 quejas, en 51 casos se propone declararlos infundados porque la Unidad Técnica de Fiscalización no encontró elementos suficientes para acreditar los hechos denunciados ni la responsabilidad de los partidos. En 54 se propone desechar la queja porque la Unidad Técnica de Fiscalización no es competente de la queja, por lo que se dará vista a los OPLEs locales para su revisión. Pero también en otros casos el quejoso no aportó el desahogo de pruebas o está fue insuficiente para acreditar los hechos".