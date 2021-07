Sin mayoría de Morena, podrá haber negociación y debate: Santiago Creel

Luego de que Morena perdiera la mayoría en la Cámara de Diputados para la 65 Legislatura, se vivirá un ambiente distinto al periodo actual, en el que podrá darse la negociación y el debate, aseguró el diputado electo del PAN, Santiago Creel.

"(El ambiente) es distinto porque la correlación de fuerzas ha cambiado, esto nos va a permitir entrar en un proceso de negociación y debate sobre todo en la búsqueda de acuerdos", dijo el exsecretario de gobernación en entrevista para Salvador García Soto en El Heraldo Radio.

El funcionario destacó que el tema de Salud será uno de los más importantes para la próxima Legislatura en San Lázaro, ya que se trata de un sistema que requiere un reordenamiento por mostrar una "debilidad estructural", pues "no se le puede hacer frente a una población de 130 millones de derechohabientes".

Creel tomará posesión como diputado federal el próximo 1 de septiembre y asegura que llegará a la Cámara de Diputados para lograr acuerdos entre los partidos de oposición y el bloque oficialista, incluso, aspira a dialogar directamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional.

"El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene tres años de no dialogar con la oposición, convocamos a que lo haga. Que abra las puertas de Palacio Nacional para sentarnos a dialogar en buena lid, sin mentiras ni hipocresías. No buscaremos una provocación o un desencuentro, que tenga esa certeza. Respetaremos su investidura presidencial. Él ya me conoce", dijo Creel en entrevista para La Silla Rota.

La bancada panista que integrará Creel será presidida por Jorge Romero, quien asumirá su liderazgo con el apoyo de la "corriente de los Yunques", en referencia al actual coordinador de bancada, el ex gobernador de Guanajuato Juan Carlos Romero Hicks. Su principal cualidad, dicen, es haber aprendido a ser buen negociador. Después de 20 años como militante panista este será su primer cargo relevante en política nacional.

