Sin licitar y con desabasto, 4T gasta 3.8 mmdp en distribuir medicinas

Sin licitar, con atrasos en la distribución de medicamentos y supuestos ahorros, el Sector Salud ha gastado casi 3 mil 800 millones de pesos para la contratación del servicio de logística, distribución y almacenamiento de medicamentos entre 2019 y 2020.

La Silla Rota revisó la información que se ha publicado en el portal Compranet y detectó que también aparecen tres procedimientos de adjudicación directa para la recolección y entrega de medicamentos oncológicos, pero no hay ningún documento ni contrato sobre estos.

En estas contrataciones por adjudicación directa, el Instituto de Salud para el Bienestar a través de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha pagado un máximo de 3 mil 749 millones 550 mil 632 pesos y un mínimo de mil 552 millones 965 mil 853 pesos.

A finales de octubre del año pasado, el Insabi hizo la adjudicación directa para la distribución de los medicamentos que se adquirieron en la compra consolidada de la mitad de 2019.

De acuerdo con Compranet, en esa ocasión se dieron contratos a siete empresas para que hicieran este servicio durante cuatro meses, del 30 de agosto al último minuto del 31 de diciembre; sin embargo, llama la atención que los contratos se aprobaron hasta el 31 de octubre, es decir dos meses después de cuando tendrían que haber iniciado.

El monto total de este servicio fue de 86 millones 601 mil 107 pesos y las empresas que obtuvieron contratos fueron Compañía Internacional Médica, Médica Farma Arcar, Dibiter, Logística y Transporte para la Industria de la Salud, Vantage Servicios Integrales, GNK Logística e ILS Integradora Logística en Salud.

Para 2020, la adjudicación directa para distribuir los medicamentos y el material de curación adquiridos en la compra consolidada la hizo la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 13 de marzo. Estos contratos tienen una duración de nueve meses ya que están vigentes del 30 de marzo al 31 de diciembre.

En la información de este procedimiento se muestra que el monto máximo es de 3 mil 662 millones 949 mil 525 pesos y el mínimo es de mil 466 millones 364 mil 746. Se otorgaron dos contratos a cinco empresas: Levic, ILS Integradora Logística en Salud, GNK Logística, Vantage Servicios Integrales y Médica Farma Arcar. Además dio un contrato a Dibiter.

Comparar si con estos contratos el gobierno logró obtener los ahorros esperados es complicado porque en las compras consolidadas que hacía anteriormente el Instituto Mexicano del Seguro Social este servicio de distribución ya venía incluido en el pago de los medicamentos en insumos.

¿Se lograron ahorros?

La Oficialía Mayor de la SHCP comparó los precios con una contratación que hizo por separado el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en 2017. En esa ocasión, el ISSSTE pagó el servicio de logística y distribución de medicamentos por cuatro años y pagó como monto máximo 3 mil 746 millones 800 mil pesos y mínimo mil 498 millones 720 mil pesos.

En esa acta de fallo se muestra que el costo de distribución por pieza fue de 5 pesos y que el contrato se dio a Servicio Integral de Logística y Distribución (Silodisa) y Fármacos especializados la principal empresa señalada por el presidente Andrés Manuel López Obrador por acaparar las adquisiciones durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En la distribución para 2020 el costo de la distribución por pieza fue en promedio de 1.91 pesos según el documento de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, lo que representó un ahorro de 788 millones 397 mil 833 pesos en comparación con el contrato del ISSSTE.

Juan de Villafranca Andrade, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf), declaró en entrevista con La Silla Rota: "Yo creo que ha habido problemas de distribución, no ha funcionado al 100%. El punto final es si hay medicamentos o no hay medicamentos. Para mí, desabasto es cuando no llega el medicamento al punto final, entonces, no puede llegar o porque no se han comprado o porque se han comprado y no se han entregado y esa es la distribución, entonces al día de hoy el modelo no ha funcionado porque hay un tema de desabasto".

Respecto a si se ha logrado un ahorro con esta nueva modalidad de compras, De Villafranca Andrade dijo que si se compara actualmente el costo de un medicamento ya en la entrega final, es probable que sea más caro que antes, porque no se ha logrado disminuir el costo de la distribución ni de los fármacos.

Recordó que quedaron desiertas gran parte de las claves de la compra consolidada para 2020, por lo que Hacienda y el Insabi han tenido que hacer adjudicaciones directas, que son más costosas.

Al ser cuestionado sobre si esto genera opacidad en las adquisiciones, el director ejecutivo de Amelaf respondió: "Es correcto, por eso nosotros hemos querido sostener este diálogo con UNOPS", que a partir de este año, y hasta 2024, se encargará de hacer las compras de medicamentos.

De Villafranca Andrade alertó que será difícil cumplir con el calendario tentativo de UNOPS, ya que se prevé que del 19 de octubre al 23 de noviembre se publique la licitación, el fallo se daría a conocer el 1 de febrero y dos meses después, el 5 de abril, se realizarían las primeras entregas.

A esto se sumará una nueva variable sobre la distribución, ya que "Birmex no tiene capacidad, van a tener que subcontratar yo creo, pero ese es el otro tema. Uno es la compra y la otra es la distribución, pero a fin de cuentas, lo más preocupante es que pueda desencadenarse un tema muy severo de desabasto si no toman las medidas correctas".

Sin claridad en la distribución de medicamentos oncológicos

Aunque todo indica que el gobierno logró ahorros, el tema de la distribución es uno de los que ha generado controversia durante los últimos dos años ya que se desarticuló el modelo que parecía estar funcionando y se abrió la puerta a retrasos en el abasto, ya que las adjudicaciones para este servicio no se hicieron en tiempo y forma.

En la información que se muestra en Compranet llama la atención que el Insabi hizo en enero, febrero y marzo de este 2020 tres contrataciones para la recolección y entrega de medicamentos oncológicos; sin embargo, no se incluye ningún documento de estos procedimientos, ni la justificación de la adjudicación ni el contrato.

El primero es por una duración de 15 días, del 16 al 30 de enero con el número AA-012U00999-E1-2020; el segundo es por cinco meses y fue del 11 de febrero al 30 de junio con el procedimiento AA-012U00999-E2-2020; mientras que el tercero fue del 2 de marzo al 30 de junio con el número AA-012U00999-E4-2020.

Al buscar en la plataforma a quien se le otorgaron estos contratos, no aparece ninguna información al respecto, como si no se hubieran concretado los procedimientos, pero el Insabi tampoco intentó hacer otros en los siguientes meses.

¿Hacia dónde va la distribución de medicamentos?

El pasado 2 de septiembre, el presidente López Obrador anunció que Pedro Zenteno Santaella será el nuevo titular de Laboratorios Biológicos y Reactivos de México (Birmex), que ahora será la nueva distribuidora de medicamentos del gobierno.

Aunque va a incursionar en la distribución de medicamentos, hasta hace algunas semanas Birmex sólo era el principal proveedor de vacunas del Sector Salud. Ésta es una empresa de asociación público privada en la que el gobierno es socio mayoritario.

Este cambio se da como parte de la estrategia de la actual administración para combatir la corrupción en la compra de medicamentos, ya que desde inicios del año pasado el mandatario señaló que había compañías que eran las "consentidas" del gobierno anterior porque se les adjudicaron gran parte de los contratos en las compras consolidadas.

De acuerdo con la información que presentó el gobierno, Grupo Fármacos Especializados fue el principal proveedor de medicamentos durante el sexenio pasado para IMSS e ISSSTE y para los estados que formaron parte de la compra consolidada.

Grupo Fármacos Especializados SA de CV recibió 106 mil 813 millones en contratos de la compra consolidada de medicamentos para el IMSS y el ISSSTE. La segunda compañía en la lista es Farmacéuticos Maypo SA de CV, a la que se le dieron 35 mil 449 millones de pesos; seguida por Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico SA de CV que recibió por las compras consolidadas 34 mil 620 millones.

Desde entonces la Oficialía Mayor, que se hizo cargo de las adquisiciones, separó a los distribuidores de los laboratorios y lanzó otra estrategia para las dos compras consolidadas que se realizaron a contrarreloj y de manera accidentada.

Sin embargo, el gobierno destaca que logró ahorros por más de 18 mil millones de pesos para la compra de 2020 y que los bienes terapéuticos se adjudicaron a más de 240 laboratorios, por lo que ninguno acaparó más de 7% del valor total de la adquisición.