Sin guardería del IMSS, Paty se queda en casa

Sin guardería. Así se quedará Paty, la bebé de un año que en teoría volvería este lunes a la guardería 17 del IMSS ubicada en la zona oriente de la CDMX. “No hay fecha para reabrir”, explica Luz María, su mamá. “O al menos eso me dijeron hoy que fui a preguntar porque según las noticias de hace dos semanas, este lunes 20 reabriría, pero no será así, a menos que nos informen algún cambio el fin de semana”.

En el lugar sólo se encuentra un par de policías de vigilancia, que confirmaron a La Silla Rota que hasta el momento la instrucción vigente es que esta guardería del Seguro Social continúe cerrada hasta nuevo aviso, por encontrarse en una colonia considerada foco rojo en términos de emergencia sanitaria.

Desde marzo Paty se quedó en casa con su mamá; ahí ha transcurrido más de cien días de confinamiento pues Luz María no ha salido a la calle ni ha sacado a la niña por seguridad. “En esta colonia a cada rato pasa el personal del centro de salud diciendo que aquí es un foco rojo por covid; prefiero no arriesgarme a sacar a la bebé y mejor nos quedamos en casa. Mi esposo ya volvió a trabajar, pero ya sabe que no se puede acercar a la niña si no se baña primero, cuando regresa a la casa”.

Hasta hoy, no ha recibido del personal de esta guardería ninguna notificación por correo electrónico que confirme la reapertura de sus instalaciones el próximo lunes. “Me informaron que el lugar ya fue sanitizado y todo, pero suponiendo que el IMSS la reabra estando la colonia en foco rojo, yo preferiría seguir con Paty en casa porque ¿Cómo sé que el resto de las mamás están teniendo cuidados extremos con sus niños? ¿Y si algún niño es asintomático y contagia a Paty? ¡No quiero ni pensarlo! Creo que lo mejor será regresar a la guardería hasta el semáforo verde, o ya de perdida el amarillo. Bueno, y eso si se ponen de acuerdo las autoridades ¿verdad? Porque ya ve el relajo que se traen con el semáforo y los colores”.

La cosa es que sí necesito salir a buscar trabajo para ayudar con los gastos a mi esposo; y las horas que Paty estaba en la guardería pues ya me daban chance de hacer algo, aunque no fuera un empleo formal. Pero entre eso y llevar a Paty a un lugar donde me la puedan contagiar de covid, pues creo que no hay mucho que pensarle ¿no?

(María José Pardo)