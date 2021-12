Sin freno, crisis en el CIDE: renuncia directivo

La crisis en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) ha causado una desbandada de la comunidad académica a la que se sumó este viernes Carlos Heredia Zubieta, quien era el secretario de vinculación de la institución.

"La ruta no es la de las purgas y la intolerancia. Por el contrario, no debemos temer a la discusión pública de nuestros problemas y diferencias. Aprovechemos la capacidad de mediación de la Secretaría de Gobernación para avanzar con un diálogo encaminado a superar el conflicto y fortalecer al CIDE, haciéndolo más incluyente y participativo", destacó el académico en una carta.

Heredia Zubieta presentó este 31 de diciembre su renuncia al cargo de secretario de Vinculación, en una carta dirigida al director general, José Antonio Romero Tellaeche.

En otra carta dirigida a la comunidad del CIDE, el investigador recordó que desde agosto de 2021 la institución enfrenta una crisis "provocada en buena medida por una intervención externa que impulsa el pensamiento único", en referencia a la imposición de Romero Tellaeche en la dirección general.

"Esta crisis ha generado problemas para estudiantes, profesores, trabajadores y exalumnos. Creo ser fiel a las expresiones de la abrumadora mayoría de nuestra comunidad cuando afirmamos que nuestra defensa del CIDE es en favor de la libertad académica y de la razón crítica. Como dice nuestro querido profesor Ugo Pipitone, nuestra resistencia es ´A la intolerancia y al acoso institucional contra cualquier forma de autonomía de pensamiento´", expresó Heredia Zubieta.

La renuncia del académico se suma a la de José Antonio Crespo, quien dejó el CIDE en noviembre pasado porque dijo ya no sentirse honrado de formar parte de la institución, tras los cambios que se han hecho.

"Yo espero que cuando las cosas cambien, cuando eventualmente llegue otro gobierno, el CIDE vuelva a ser lo que fue, la institución de excelencia, de pluralidad y de respeto a todas las tendencias. Seguramente no tendré problema de que me vuelvan a dar el reconocimiento de profesor afiliado, pero tendrán que ser otras personas, no las que están ahora dirigiéndolo", declaró a La Silla Rota tras su salida.

A las renuncias se suman los casos de académicos que fueron removidos de sus cargos por Romero Tellaeche, como Catherine Andrews, de la Secretaría Académica, y Alejandro Madrazo, de la dirección del CIDE en Aguascalientes.

En tanto, los estudiantes del CIDE mantienen el paro y la toma de instalaciones desde el 29 de noviembre, como medida de protesta para exigir que Romero Tellaeche sea removido del cargo y se reponga el proceso para elegir al director general.





