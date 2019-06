Sin facultad para cambiarlo, oposición destroza el PND

En la era de la Cuarta Transformación, la Cámara de Diputados por primera vez en su historia tuvo la posibilidad de aprobar o no el Plan Nacional de Desarrollo (PND), propuesto por el presidente, en este caso Andrés Manuel López Obrador.

El documento, que contiene las metas de desarrollo y estrategias para conseguirlas, en concordancia con la Constitución y la Ley de Planeación, fue analizado por las diferentes fracciones de la Cámara, que sin embargo por ley estaba imposibilitada de hacerle modificaciones. "Ni una coma,", recordó el 26 de junio el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara, Mario Delgado.

Sin posibilidades de hacerle modificaciones, la oposición sí podía criticar el documento, y eso hicieron.

La exdirigente del PRI y vicepresidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri, dijo que en lugar de ser un Plan Nacional de Desarrollo, el documento se trataba de una proclama, y que su fracción parlamentaria detectó por lo menos 100 fallas en el PND, entregado a la Cámara el 30 de abril.

"No es Plan, es proclama, es lo que la Real Academia Española define como escrito o discurso de carácter político en que una persona generalmente con autoridad, en este caso el Presidente de la República, expone sus propósitos o lo que debe hacer. Lo que dice la proclama lo dijo López Obrador en libros, lo expresó en su interminable campaña, lo reiteró en su intervención de toma de posesión, pero eso no era el Plan Nacional de Desarrollo que la Constitución le ordena formular y enviar a esta Cámara", precisó.

Conocedora de que la maquinaria de Morena y sus aliados, los partidos del Trabajo, Verde Ecologista de México y Encuentro social se pondría en marcha y no habría forma de conseguir votos para no aprobar el documento, no se guardó su opinión sobre lo que significaba aprobarlo.

Incumple el Ejecutivo e incumpliremos nosotros, sin más elementos que la imposición de la mayoría, lo aprobamos en sus términos, por supuestamente contener los fines del proyecto nacional establecido en la Constitución

Sobre el contenido, la también priista Claudia Pastor también expuso algunas críticas.

"Permítanme traducir a problemas reales las soluciones de este mal llamado Plan de Desarrollo, no contiene políticas de medio ambiente sustentable, por lo tanto, la falta de coordinación, presupuesto irresponsable, nos impide atender desastres naturales. Ahí tenemos como ejemplos los incendios forestales, o minimizar el problema del sargazo", dijo ante el Pleno.

Otro dardo que lanzó fue a la desatención dentro del PND a las energías alternativas.

Al no tener una política de energías renovables y sustentables, se traduce en cancelaciones a las licitaciones de energía eólica, energía solar, geotérmica, y nos llevan a las alertas de desabasto de gas que ya se han traducido en apagones en la Península

Los panistas también mostraron su desacuerdo con el contenido del PND, y durante los posicionamientos en contra, la legisladora Silvia Violeta Garfias Cedillo dijo que no era un plan. "Es más bien un documento lleno de falsas ilusiones para alimentar el ego de ya saben quién".

También lamentó que la fracción parlamentaria de Morena ya no atendiera la sesión.

Están hablando de todo, menos atendiendo el Plan Nacional que, aunque les duela, ni es plan ni nos dice cómo va a generar el desarrollo

Morena y sus aliados defendieron el documento enviado por la presidencia de la república y dedicaron además palabras para la oposición.

Benjamín Robles, del Partido del Trabajo les dijo que confundían la gimnasia con la magnesia, y calificó al PND como "un documento histórico", ya que a diferencia del de otras administraciones ya no buscaba proteger solo a las minorías, sino que ahora buscaba defender a las mayorías.

"No vengan a querer darnos lecciones de planeación. Hablan como muy conocedores del tema, cuando está claro cómo nos entregaron el país", les reprochó.

La también petista, Claudia Ramírez Vázquez, les dijo a priistas y panistas que no habían dejado al país como ellos creían.

Los engañó la gitana cuando dijo que serían los grandes constructores y en realidad fueron los grandes destructores

El coordinador parlamentario de Morena, Mario Delgado subió a tribuna a defender el documento, pero además no lo hizo solo, sino acompañado de legisladores de su partido, y para dar fuerza a sus palabras, recordó, para variar, que ganaron la elección del año pasado con 30 millones de votos.

Los posicionamientos de los partidos y las posturas en pro y en contra se llevaron alrededor de cinco horas. La última participación fue del presidente de la Comisión de Presupuesto, el morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, quien defendió el documento, aunque lo hizo sin la espada desenvainada.

Dijo que en el PND se incluye la idea básica de la competencia para acabar con las prácticas del monopolio que sacrifica el bienestar de los consumidores, especialmente en las áreas más sensibles de la economía familiar, y también incluía la lucha contra la corrupción y el compromiso gubernamental de actuar con transparencia.

Por eso compañeras y compañeros, no hay un manual para decir cómo se hacen los planes. Este es un plan que establece mecanismos rectores y tengan la plena seguridad de que en el futuro próximo al momento de discutir las leyes, las políticas públicas, junto con los programas establecidos, también se acompañara con una serie de acciones que nos permita sacar a nuestro país de ese letargo en materia de crecimiento económico, que restablezca la justicia, termine de una vez por todas la pobreza extrema y sea un severo golpe hacia la desigualdad. Por eso les pedimos su voto a favor de este plan nacional de Desarrollo

La Mesa Directiva consultó al Pleno -que poco antes de las 16 horas lucía medio vacío- si ya era suficiente la discusión. Cuando la respuesta de la mayoría fue positiva, entonces se anunció la votación, para la cual, como si estuvieran agazapados los diputados cerca del salón, comenzaron a llenarlo en cosa de minutos.

La Cámara de Diputados aprobó el PND 2019-2024 con 305 votos a favor, 139 en contra y 3 abstenciones.

















MJP