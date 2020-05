Sin explicar, "muertos perdidos" en las cifras del doctor López-Gatell

Las bases de datos oficiales muestran discrepancias en el número de decesos por el SarsCov2, incluso divergencias con los datos de gobiernos estatales. Además, en al menos un hospital se denunció la muerte de 50 personas, pero la mitad se le dictaminó simplemente como sospechosos por falta de pruebas de diagnóstico. Ante el desorden y las denuncias las autoridades guardan silencio.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, ha admitido que tardará entre uno y dos años saber con exactitud cuántos muertos habrá por la pandemia.

Las cifras que emite la Secretaría de Salud sobre el avance de la pandemia de covid-19 en México han sido ampliamente cuestionadas por especialistas, así como por medios nacionales e internacionales. Con las defunciones, el principal problema es que no a todas las personas se les hizo la prueba de diagnóstico del virus Sars-CoV2 antes de morir, ya sea porque no hubo tiempo o porque no hubo los recursos para realizárselas.

Esto dificulta que se contabilicen el total de casos, ya que las personas no pueden saber si su familiar efectivamente murió por covid-19 o por otra causa, mientras que otros permanecen como sospechosos de covid-19 durante casi un mes hasta que se define su situación y se agrega a la lista de decesos oficial.

LA SILLA ROTA revisó la base de datos abiertos de covid-19 de la Secretaría de Salud y detectó que los nuevos fallecimientos que se dan a conocer cada tarde no son los que ocurrieron ese día, sino los que se fueron confirmando de fechas anteriores.

Se revisó al azar, por ejemplo, el número de las muertes registradas el 12 de abril en la base de datos y hasta esa tarde sólo se habían contabilizado tres decesos. Pero la cifra siguió aumentando hasta el 12 de mayo, cuando en total aparecieron 62 decesos con fecha de defunción el 12 de abril. Ello demuestra el retraso de un mes en el registro de los decesos por coronavirus y un desfase de 59 muertos.

La misma tendencia se observó al analizar –también al azar– los datos del 20 de abril, un día antes de que se declarara la fase 3 de la pandemia en el país. Esa tarde, sólo dos de las muertes reportadas tenían esa fecha de defunción, pero hasta el 13 de mayo, cuando se hizo el corte para este texto, ya había 117 personas que habían fallecido en esa fecha, las cuales se fueron reportando en los siguientes 23 días. Es decir, un desfase de 115 muertes.

Otro ejemplo tomado al azar es el 1 de mayo, cuando sólo hubo dos decesos confirmados ocurridos en esa fecha que aparecen en la base de datos de ese día; sin embargo, hasta el 13 de mayo ya habían aumentado hasta 164 y continúan al alza, tomando en cuenta que hay defunciones que están en el estatus de sospechosas de covid.

Hay que tomar en cuenta que este aumento con retraso en el registro de muertes ocurre con todas las fechas de defunción, por lo que al revisar el panorama en general se puede observar mejor el incremento. Volviendo al 12 de abril, en la conferencia de esa tarde se reportaron 296 defunciones, pero al volver a revisar el 13 de mayo, ya suman 592 decesos acumulados desde el 18 de marzo hasta esa fecha, lo que significa que en un mes se duplicó el número que dieron a conocer en un inicio.

Con la cifra del 20 de abril sucede algo similar, ya que ese día se dijo que había 712 muertes por covid-19, pero hasta ahora han ido subiendo hasta alcanzar las mil 294 defunciones, es decir, 582 más. Al analizar el 1 de mayo, pasó de mil 972 a 2 mil 866 decesos acumulados, 894 casos más en 12 días.

DESFASE ES NORMAL, PERO...

Malaquías López Cervantes, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM y vocero para el covid-19, explicó que este retraso en la actualización de los datos de mortalidad puede considerarse normal, ya que toma tiempo que los registros civiles notifiquen sobre las defunciones; sin embargo, señaló que estos cambios en las cifras también podrían deberse a otros dos factores.

"Eso podría considerarse normal que cambien los números, pero otra más es que haya habido dudas sobre cómo contabilizaron la muerte. El famoso caso de la neumonía atípica, que dice uno, bueno, si un paciente tiene neumonía atípica y muere en estas fechas, si no se le hizo la prueba, debería de considerarse positiva a covid, porque está muy difícil tener una neumonía atípica cuando estamos teniendo esta epidemia y que tenga otro origen", dijo López Cervantes.

El especialista de la UNAM señaló que la otra posible causa por la que aumentan las cifras de muertes es que la persona murió sin que se le hiciera la prueba de diagnóstico, por lo que tendría que pasar al comité de revisión, aunque todavía no se sabe con claridad quienes lo conforman ni cómo opera.

Recordó que en la época de la epidemia de influenza AH1N1 éste comité estuvo a cargo de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, aunque tiempo después se supo que hubo más muertes de las que se declararon como influenza.

López Cervantes expresó que actualmente "no se sabe cuántos se están revisando ni a qué conclusiones llegan. Vamos a suponer que les llegan 100 certificados y 70 dicen (que) sí tienen covid, 30 no. Es una caja negra, no sabemos realmente qué está pasando, pero esa sería una justificación para que cambien los números".

El doctor explicó que sí es posible determinar si alguien murió a causa del virus Sars-CoV2 con otros estudios, por ejemplo una imagen de rayos x muestra los daños que produce el covid-19 en los pulmones incluso antes de que el paciente tenga insuficiencia respiratoria, ya que se ven como de vidrio despulido.

SIN PRUEBAS, MUERTOS SON SIMPLEMENTE SOSPECHOSOS

Una persona que trabaja en un hospital relató a LA SILLA ROTA que "desde hace dos semanas no tenemos pruebas, a quienes fallece se les pone sospechoso de covid-19".

"Incluso el fin de semana, simplemente el domingo tuvimos siete defunciones, todos ellos que murieron no tenían prueba, obviamente se les habló antes (a sus familiares) de que estaba complicado (el paciente) y todo. Les hemos tenido que decir que desafortunadamente no se les hizo la prueba, pero por los cambios que se veían en los pulmones en la radiografía, en la tomografía y algunos estudios de laboratorio, se quedó como sospechoso", explicó una trabajadora del Hospital General de Zona 30 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en Iztacalco.

Desde hace varias semanas, médicos y enfermeras de este hospital han denunciado la falta de insumos y de equipo de protección personal, así como el aumento en la carga de trabajo, ya que sólo tenían un piso para atender a personas con covid-19, pero ahora les abrieron dos más y no cuentan con más personal.

Sin embargo, otra de las carencias más importantes es que no tienen insumos para las pruebas de diagnóstico del virus Sars-CoV2, por lo que los familiares de los pacientes que mueren o son dados de alta, se quedan con la incertidumbre si realmente tuvieron este padecimiento.

"En cuanto a las pruebas estamos mal, desde hace dos semanas aproximadamente no tenemos pruebas, dice el epidemiólogo que solo tenemos cinco reactivos y esos se quedarían solamente para el personal médico que se llegara a infectar y que lo requiera, pero a las personas no se les ha tomado nada", denunció la trabajadora, quien pidió mantener el anonimato.

"Hay pacientes que se mueren y en el certificado de defunción sí les puedes poner sospechoso de covid, porque tienen a lo mejor una radiografía o varios estudios de laboratorio y la evolución que te lo pueden confirmar o te hacen sospechar que sí fue eso", señaló.

La trabajadora del IMSS indicó que en este hospital han muerto aproximadamente 50 pacientes por coronavirus y a la mitad de ellos no se les hizo la prueba, por lo que el certificado médico se llena como lo marcan los protocolos de la Secretaría de Salud, escribiendo neumonía en la causa de muerte y abajo "probable Sars-CoV2".

Relató que en este tiempo sí han tenido dos o tres familiares de pacientes que fallecen que se enojaron y dijeron que no creen que ese sea el diagnóstico, pero en general a todos se les explica desde que están hospitalizados que no cuentan con las pruebas de diagnóstico.

La imposibilidad de hacer pruebas también complica la atención que se brinda a la gente, ya que si una persona llega con tos, la hospitalizan en el área covid, aunque a lo mejor podía tratarse de otro padecimiento, y entonces se contagia por estar alrededor de quienes sí tienen el virus, señaló la trabajadora.

Al IMSS se le solicitó una postura al respecto. Durante varios días se insistió, pero no hubo respuesta al requerimiento.

SIEMBRAN DUDAS EN TERRENO FÉRTIL

Las cifras de defunciones han causado controversia, el pasado 8 de mayo los diarios The New York Times y The Wall Street Journal publicaron reportajes en los que señalaron que hay más muertos por covid-19 en México, pero que no se están registrando.

En respuesta, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, reconoció que no en todos los casos se puede determinar el coronavirus como la causa de muerte, porque no a todas las personas se les realiza la prueba de diagnóstico.

Incluso explicó las cifras sobre neumonías atípicas, que han sido otro de los temas más cuestionados. En las gráficas que presentó se muestra que de enero a abril de 2020 han habido 7 mil 317 muertes por esta causa en el país y 2 mil 710 en la Ciudad de México, números menores a los casos que hubo en ese periodo de 2019, que fueron 12 mil 076 y 3 mil 587, respectivamente.

SHEINBAUM ACEPTA FALLAS, PERO...

Esta semana, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, declaró que la cifra de decesos por covid-19 sí es mayor en la capital del país por los casos a los que no se les tomó la prueba. En la capital del país se decidió crear la Comisión Científico Técnica para el Análisis de la Mortalidad por Covid-19, el cual se encargará de identificar con criterios técnicos el número de decesos por sospecha, probabilidad o confirmación.

Este medio solicitó entrevista con el subsecretario López-Gatell e incluso se le envió un cuestionario sobre el desfase en los tiempos de las defunciones, la falta de pruebas a algunas personas que murieron y las discrepancias que hay entre las cifras federales y estatales sobre la pandemia, pero no respondió.

¿SE LE "PIERDEN" LOS MUERTOS A LÓPEZ-GATELL?

Respecto al covid-19, las secretarías de Salud Estatales tienen otros datos en comparación con el gobierno federal. Desde el 13 de abril, LA SILLA ROTA publicó que 13 entidades del país contaban con cifras diferentes sobre decesos por coronavirus que los que presenta cada tarde la Secretaría de Salud federal. En días posteriores este medio presentó otros reportajes con las fallas en las cifras que día con día presenta el doctor López-Gatell.

LEER MÁS: LOS EXTRAÑOS NÚMEROS DE HUGO LÓPEZ-GATELL SOBRE DECESOS POR COVID-19

Un mes después, estas diferencias no se eliminaron, por el contrario, aumentaron. Este medio realizó un cruce de datos estatales y federales del 8 al 13 de mayo, en el que encontró que 20 de los 32 estados tienen cifras distintas sobre las muertes a causa del virus Sars-CoV2.

Destacó el caso de Puebla, que reportó 109 defunciones más por covid-19 el 13 de mayo. La Secretaría de Salud estatal tiene registradas 274 muertes hasta ese día, pero el gobierno federal sólo reconoce 165 decesos en esa fecha.

Esta discrepancia se repitió durante toda la semana, por ejemplo, un día anterior, el 12 de mayo, los decesos en el estado ascendían a 254, pero la Secretaría de Salud federal sólo reportó 160, es decir, 94 menos.

Otra de las entidades en una situación similar es Yucatán, donde el gobierno del estado reportó 29 fallecimientos más el 13 de mayo, con una cifra total de 83 muertos por coronavirus, aunque la cifra federal es de 54 para ese día.

Mientras que en Tlaxcala sucede la misma situación, ya que el estado ha contabilizado 91 decesos por covid-19 hasta el 13 de mayo, pero la Secretaría de Salud Federal tiene registrados sólo 75, una diferencia de 16 casos.

Chihuahua es otro ejemplo de estas diferencias, porque tiene registrados 8 fallecimientos más, 159 en total, pero el gobierno federal ha contado sólo 151, de acuerdo con la base de datos abiertos de covid-19.

CASOS CONFIRMADOS, TAMBIÉN DUDAS

La brecha entre los datos estatales y federales es más notoria en el registro de casos confirmados del virus Sars-CoV2. En este caso, 23 entidades son las que han contabilizado más personas contagiadas de las que reconoce la Secretaría de Salud.

En ocho estados del país las diferencias son amplias, tal es el caso de Nuevo León, que contabilizó mil 183 personas contagiadas de covid-19 hasta el 13 de mayo, pero el gobierno federal sólo reconoce 717, es decir, 466 casos menos de los que hay, lo que implica que hay un subregistro en el país.

Lo mismo se vive en Jalisco, donde hasta ese mismo día había 976 personas con prueba positiva de coronavirus, aunque en los datos federales oficiales se registraron sólo 699, es decir, 277 menos de los que realmente hay.

Tamaulipas es uno de los que denunció estas discrepancias desde hace tiempo, Por ejemplo, el 8 de mayo había una diferencia de 331 entre el registro estatal y el federal, con 773 casos confirmados contra 442.

En Jalisco la diferencia también se debe a que la Secretaría de Salud federal no reconoce los resultados de las pruebas de diagnósticos que hace la Universidad de Guadalajara ni las instituciones privadas. Las cifras distintas en Nuevo León se debe a lo mismo, ya que no se están contando los casos confirmados por en laboratorios y hospitales privados.

Y aunque se solicita a las autoridades que aclaren las dudas, simplemente señalan que para eso están las conferencias de prensa de una hora que ofrecen todos los días. Con datos que al ser contrastados revelan una realidad distinta.

En la conferencia nocturna del 15 de mayo López-Gatell dijo que tardará años en saberse cuántos muertos costó la pandemia por el Sars-CoV2:

Habrá que esperar dos años, cuando menos, para saber la verdad de los extraños datos del doctor López-Gatell.

(Ameyaltzin Salazar)