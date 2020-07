Sin enfermedades crónicas, casi 3 de cada 10 muertes por covid

Martín "N" tenía 47 años y no padecía ninguna enfermedad, tampoco tenía obesidad ni sobrepeso, pero el covid-19 le causó la muerte. Así como él, 10 mil 344 personas sin comorbilidades fallecieron por coronavirus, esta cifra aumentó 3.9 veces en casi mes y medio.

La Silla Rota realizó el mismo ejercicio el pasado 2 de junio y hasta esa fecha las personas que murieron por coronavirus y no tenían otras enfermedades crónicas eran 2 mil 658, pero en 43 días estos casos tuvieron un incremento importante.

Estas 10 mil 344 muertes por covid-19 representan el 28% de las que tiene contabilizadas la Secretaría de Salud, que hasta este miércoles ascendían a 36 mil 906. Esto quiere decir que prácticamente una de cada tres de las personas que fallecieron por covid-19 estaban sanas antes de contagiarse del virus Sars-CoV2.

Como Martín "N", quien vivía en Guanajuato, Guanajuato, y el 22 de marzo sintió malestar general, dolor de cabeza, fiebre y tos, síntomas de covid-19 que se fueron agravando y lo hicieron buscar atención médica el día 28, cuando llegó a un hospital de la Secretaría de Salud. Ahí permaneció intubado hasta que lamentablemente el 7 de abril el virus le arrebató la vida.

De acuerdo con la base de datos de la Secretaría de Salud, él no tenía ninguna otra enfermedad que agravara su condición, como diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica, asma ni tabaquismo.

Las autoridades han señalado desde el inicio de la pandemia que estas enfermedades son factores de riesgo para que una persona presente complicaciones si se contagia de covid-19, pero los números de decesos muestran que en realidad nadie está exento de tener un desenlace fatal.

Jóvenes y adultos, igual de expuestos al covid

Jimena "N" vivía en Iztapalapa, en la Ciudad de México, una de las zonas con mayor número de casos de coronavirus de todo el país. Tenía 34 años y se encontraba bien de salud hasta el 21 de abril, cuando empezó a presentar los síntomas característicos del covid-19.

El 27 de abril su condición empeoró y fue a un hospital de la Secretaría de Salud a buscar atención médica. Debido a que no podía respirar bien, los médicos decidieron que necesitaba ser intubada y a pesar de todos los esfuerzos, el 1 de mayo falleció.

Esta mujer tampoco tenía comorbilidades y su edad tampoco representaba un factor de riesgo para que tuviera complicaciones. De las 10 mil 344 muertes, 739 eran personas entre los 31 y los 40 años; 212 tenían de 21 a 30 años y mil 722 estaban entre los 41 y los 50 años, todos ellos en edad productiva.

Casi la mitad de las muertes por covid de personas que no tenían otras enfermedades, 5 mil 165, fueron de personas entre los 51 y los 70 años, aunque incluso hay 95 personas que tenían entre 90 y 100 años, por lo que en algunos de estos casos la edad fue un factor importante.

Lamentablemente también han muerto por coronavirus niños y adolescentes que no tenían diabetes, obesidad, hipertensión ni otro padecimiento que los pusiera en riesgo, 77 menores de meses a 10 años, así como 28 de 11 a 20 años.

Algunas personas podrían tener enfermedades crónicas y no saberlo

Por entidad federativa, la Ciudad de México reportó 2 mil 406 casos de personas que murieron por coronavirus aunque no tenían factores de riesgo de complicaciones, le sigue el Estado de México con 2 mil 122, Baja California con 544, Veracruz con 529 y Puebla con 483; sin embargo, esta situación se debe a que también son las entidades con mayor número de defunciones en todo el país.

Por institución del Sector Salud, 5 mil 895 de estas defunciones ocurrieron en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social y 3 mil 176 en algún nosocomio de la Secretaría de Salud, el resto fueron en el ISSSTE, Pemex, servicios de salud privados, así como estatales y municipales.

José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, explicó en junio pasado que en muchas de estas defunciones las personas no sabían que tenían alguna enfermedad crónica que podría agravar su condición al infectarse con el virus Sars-CoV2.

Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, explicó en entrevista con La Silla Rota que esto es muy común, ya que muchas personas no saben que tienen diabetes o hipertensión hasta que otro padecimiento deja al descubierto a la enfermedad.

Señaló que no pasa sólo con el covid-19, sino con otros padecimientos. Por ejemplo, relató que hay gente que va con el oftalmólogo porque tiene problemas de visión y cuando el especialista le que tiene retinopatía diabética, responden que no puede ser porque no tienen diabetes.

Calvillo indicó que las personas viven años con alguna enfermedad crónica sin que se le detecte. Así que esta puede ser también una de las razones por las que fallecieron por covid-19 pacientes que se creía que estaban saludables.

(María José Pardo)