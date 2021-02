Sin efecto formal prisión contra exconsejeros de Chiapas

Un juez federal en el Estado de Chiapas informó que, por violaciones a la adecuada defensa, dejó sin efecto la formal prisión en contra de tres exconsejeros electorales de Chiapas, y ordena emitir otro que subsane deficiencias procesales.

A los exconsejeros se les atribuye la probable comisión por omisión del delito electoral federal previsto y sancionado en el artículo 13, fracción I, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Tales hechos se derivan de declaraciones ministeriales de diversas personas que señalan que al intentar ejercer su voto en las elecciones locales para la integración del Congreso del Estado en el año 2015, no pudieron hacerlo, debido a que no aparecían en el Listado Nominal de Electores Chiapanecos en su sección electoral, sino en uno diverso de Residentes en el Extranjero, sin que ninguno hubiera realizado previamente algún trámite para efectuar su voto fuera de la entidad.

En el auto de formal prisión se les atribuyó que en su calidad de entonces consejeros electorales tenían la obligación de verificar que los datos contenidos en la lista de electores fuesen ciertos, lo que a su vez implicaba que estaban en posibilidad jurídica de evitar la alteración de dicho registro.

En la de sentencia amparo, el juez federal concluye que son inconstitucionales los autos de formal prisión dictados a los quejosos contra tres consejeros electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas toda vez que de la suscripción del Anexo Técnico Número Dos al Convenio General de Coordinación en Materia Electoral del año 2015 no se advierte que se haya conferido a los integrantes del Comité Técnico Especial Encargado de Coordinar las actividades Tendentes a Recabar el Voto de los ciudadanos Chiapanecos Residentes en el Extranjero, obligaciones y facultades para intervenir en la vigilancia, depuración, verificación y conformación de la lista nominal de ciudadanos chiapanecos que podrían votar electrónicamente desde el extranjero en la fórmula de diputados migrantes en el proceso electoral local 2014-2015 celebrado en esa entidad.