Sin dictamen para padrón de celulares, pero esta semana pasa a pleno

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados informó que analiza si este miércoles el pleno legislativo puede votar el dictamen que generaría un registro de telefonía celular para sistemas de prepago, con el fin de contrarrestar el alza de delitos en la extorsión cuando se utilizan para tal fin. Sin embargo, la comisión de Comunicaciones y Transportes carece de dictamen sobre el tema y mañana se reunirá por la tarde para revisar el tema.

Emilio Manzanilla, diputado federal del Partido del Trabajo e integrante de dicha comisión adelantó en entrevista con La Silla Rota que en este momento no hay dictamen porque se está trabajando. "Se nos ha complicado realizar las reuniones porque a dos integrantes les dio Covid y nos descontrolamos. Mañana tendremos reunión a las 4 de la tarde, estamos por confirmar el lugar y el tema está en la agenda. Es un tema en el que todos estamos coincidiendo sin problema; seguramente la comisión de seguridad va a coincidir también en el tema de las comunicaciones. La sociedad está pidiendo a gritos que hagamos una ley ahí".

El diputado petista informó que, hasta donde tiene conocimiento, aún no hay contacto con representantes y/o cabilderos de telefónicas. Y consideró probable que no se retome el anterior padrón de usuarios de telefonía que data de 2009. "Tú sabes que actualmente hay personas que no tienen sólo uno sino hasta 3 chips, yo creo que tendríamos que empezar de cero con un nuevo padrón, más que actualizar el anterior. Hay sectores que ya usamos dos o tres aparatos". Y avaló que la nueva base de datos de usuarios de telefonía prepago quede en resguardo del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

El diputado Higinio del Toro, de la bancada de Movimiento Ciudadano, también confirmó que en este momento no hay dictamen. "Esta es una iniciativa de las que yo llamo encomienda del presidente. Por ahora sólo conocemos tal y como viene la propuesta inicial en la iniciativa del diputado Mario Delgado que contempla sólo el registro, la modificación a cuatro artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y le da facultades al IFT para que sea quien lleve el registro. Y la propuesta de registro es que se anote, por ejemplo, el número de chip, la serie que tienen los celulares y datos muy generales. No se habla más de otras cosas y no sea dictaminado de otra manera", afirmó.

También expresó su preocupación en caso de que la bancada de Morena pueda llegar de último momento, en la comisión o en el pleno, con agregados de último momento al dictamen. "Si es en esos términos, creo que pudiera caminar nada más con un blindaje en el tema de protección de datos muy importante... Pero tenemos serias dudas como siempre cuando se manejan datos, como con el Registro Nacional de Vehículos o de Población. Imagínate si esos datos caen donde no deben caer".

La Silla Rota contactó al presidente de la comisión el panista Víctor Pérez, la morenista Juanita Guerra y la perredista Azucena Rodríguez, integrantes de la comisión; pero ninguno respondió la solicitud de entrevista.

