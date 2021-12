Sin datos de fase 1, Patria inicia fase 2 para ser vacuna de refuerzo

Sin que se hayan hecho públicos los resultados de la fase 1, ahora el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) busca voluntarios ya vacunados contra covid para la fase 2 del ensayo clínico de la vacuna Patria, que buscan que se aplique como refuerzo.

El Conacyt lanzó la convocatoria en su cuenta de Twitter, donde señaló que quienes viven en la Ciudad de México y tienen el esquema completo de las vacunas Pfizer, CanSino, Sinovac, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sputnik y Moderna pueden participar.

Señaló que se trata de la Fase 2 del ensayo clínico en el que se busca "evaluar el uso de la vacuna Patria como refuerzo para personas previamente vacunadas. Este estudio tendrá duración de un año, durante el cual se dará seguimiento a los y las participantes con visitas presenciales y llamadas telefónicas".

El Conacyt, que dirige María Elena Álvarez-Buylla, detalló que para participar en el ensayo clínico se deben cumplir los siguientes requisitos: contar con esquema de vacunación completo contra covid y que hayan pasado al menos cuatro meses desde la aplicación de la última dosis.

El Conacyt convoca a personas previamente vacunadas, mayores de 18 años y residentes de la CDMX, a participar de manera voluntaria en el estudio clínico fase 2R de la vacuna "Patria". Más información https://t.co/5caFy4IMgj pic.twitter.com/N4wXcf6q9n — Conacyt México (@Conacyt_MX) December 15, 2021

Otros de los requisitos es no haber presentado enfermedades respiratorias durante los últimos 21 días; no estar embarazada ni lactando; tener buen estado de salud o si tiene alguna enfermedad crónica, debe estar controlada; asimismo, no debe haber sido voluntario en otro protocolo de estudio.

La convocatoria a la fase 2 del estudio clínico de la vacuna Patria se lanzó sin que hasta ahora se conozcan los resultados de la fase 1.

Incluso en la página de la Organización Mundial de la Salud sobre vacunas contra Sars-CoV2, con corte al 14 de diciembre, Patria aparece aún en fase 1.

(Foto en donde se observa que la vacuna Patria se encuentra aún en fase 1 según la Organización Mundial de la Salud: Especial)

El pasado 29 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la conferencia matutina que Patria ya está avanzando a la segunda fase clínica y que se obtuvieron buenos resultados en la primera etapa, aunque no dio más detalles.

Un día antes, en su comparecencia ante el Senado de la República con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón también habló sobre el avance de esta vacuna.

"México presentó cuatro proyectos, uno de esos proyectos es el que se ha denominado vacuna Patria, que por lo que sabemos ya terminó su Fase 1 o está por concluir su Fase 1 de ensayo clínico", dijo el secretario de Relaciones Exteriores.

(Foto descriptiva: Cuartoscuro)

En octubre pasado, La Silla Rota publicó que la vacuna Patria, contra el virus Sars-CoV2, estaría lista hasta junio de 2022, no a finales de este año como las autoridades habían dicho, por lo menos así se establece en el protocolo del ensayo clínico que Avimex entregó a la Organización Mundial de la Salud.

Por la información del protocolo inicial que presentó Avimex, la vacuna Patria es de dos dosis y se puede administrar de forma intramuscular e intranasal, por lo que los investigadores buscaron definir en la fase 1, cuál forma de aplicación genera mayor efectividad y es más segura.

CAO