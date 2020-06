Sin bienes, salario de millón y medio: declaración patrimonial de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador entregó su declaración patrimonial a la Secretaría de la Función Pública (SFP) reportando que no tiene propiedades ni vehículos a su nombre, pues solo goza de su sueldo como mandatario, que le reportó ingresos durante 2019 por poco más de millón y medio de pesos: 1,567,640.

Respecto a cuentas bancarias reportó tener: una en Banco Afirme, una cuenta Afore, otra de pensión en el ISSSTE y otra en Banco Mercantil del Norte. También señaló no tener préstamos, participación en empresas, participar en la toma de decisiones de alguna institución ni fideicomisos.

Aunque su declaración fue entregada el día 9 de este mes, el día 8 el presidente dijo "no he adquirido ningún bien, no tengo dinero en bancos, no tengo cuentas bancarias, nada más donde me pagan y eso lo administra Beatriz, no tengo tarjetas de crédito, nunca he tenido".

En este formato de declaración patrimonial la SFP marca un candado: "todos los datos de los bienes declarados a nombre de la pareja, dependientes económicos y/o terceros o que sean en copropiedad con el declarante no serán públicos", pero no se señala el porqué de esta decisión.

La Silla Rota consultó la penúltima declaración patrimonial del presidente, entregada el 04 de enero de 2019, es decir, a un mes de haber tomado posesión de su cargo. Se considera que su declaración inicial como funcionario público y en esencia la información de sus ingresos económicos es la misma; la única diferencia es el sueldo mensual que reporta de 108 mil 744 pesos.

En cuanto a inversiones reportó dos que, sumadas, dan poco menos de 450 mil pesos. Pero en esa ocasión sí se declararon bienes inmuebles del "declarante, conyugue y/o dependientes económicos".

Son el rancho "La Chingada" en Palenque, Chiapas que señala fue una donación y que informó es propiedad de sus dependientes. Dos terrenos en Puebla, uno en Cholula que fue adquirido por un crédito de 74846 pesos; y otro en Ocoyucan por casi 850 mil pesos; un departamento en Puebla capital por 1.6 mdp; y la conocida casa en la alcaldía de Tlalpan, CDMX, por 2.7 mdp; todos, a nombre de su esposa.

Asimismo, reportó -también a nombre de ella- joyas por valor de cien mil pesos, obras de arte por 300 mil; y menaje de casa por 350 mil; todos, pagados al contado. En la misma condición reportó dos vehículos Volkswagen y Honda y tres cuentas bancarias de su esposa.