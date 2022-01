Sin apoyo de la app para la que trabaja, repartidor de comida enferma de covid

Después de que Víctor Manuel Kim entregó en la Suprema Corte de Justicia un amparo en representación del colectivo #NiUnRrepartidorMenos, enfermó de covid.

Pasaron cuatro días para que comenzara a manifestar los primeros síntomas de gripa y por seguridad, acudió a un kiosko ubicado en la alcaldía Benito Juárez para realizarse una prueba covid que le costó 150 pesos. Su resultado fue positivo; y cuando notificó esto a la aplicación para la que trabaja, en lugar de recibir un apoyo lamentaron su situación y desactivaron su cuenta como repartidor por un lapso de 10 días.

Víctor Manuel es uno de los repartidores cuya historia publicó La Silla Rota hace una semana. Él fue atropellado por una ambulancia mientras realizaba su trabajo; la gravedad del accidente fue tal que médicos del Hospital Xoco debieron amputar su pie y después de 10 meses de tratamientos médicos y rehabilitación, regresó a trabajar como repartidor caminante con una prótesis.

TAMBIÉN LEE: "Me atropellaron durante una entrega y me amputaron un pie"

Esto significa que recorre en promedio 50 kilómetros diarios para realizar entregas a pie y/o con uso de transporte público. Legalmente su caso continúa en investigación en la Fiscalía capitalina.

Ahora su situación económica es complicada porque el médico le ha dicho, como a miles de contagiados por ómicron, que en un promedio de 10 días no podrá laborar y deberá permanecer aislado hasta no superar el covid. Por eso lamenta no haber recibido ningún apoyo por parte de la aplicación para la que trabaja; y como él, hay otros repartidores enfermos.

@Uber_MEX #Uber ya no apoya a las #Repartidoras y a los #Repartidores, su ayuda es BLOQUEAR LA CUENTA DURANTE 10 DIAS esperamos eso también lo expongan en su encuesta. Van de mal en peor. pic.twitter.com/W3gTa2HnE0 — #NiUnRepartidorMenos (@repartidorr) January 27, 2022

"Le mandé un mensaje a Uber para decirle que tenía covid; contestó que lo iban a checar. Después me enviaron un mensaje para decirme que lamentan mi situación y que suspenderán 10 días mi cuenta para cuidar a la comunidad y a los demás repartidores. Me piden que vuelva a mandarles otra prueba covid negativa cuando sane y que entonces reactivarán mi cuenta", relató a La Silla Rota.

En el reportaje publicado se documentó las circunstancias laborales y accidentes de trabajo que han por las que han atravesado algunos repartidores de este colectivo, después de que los últimos dos años su trabajo creció exponencialmente frente al confinamiento de los capitalinos durante los meses en semáforo rojo. En general, los entrevistados señalaron que en aquel momento recibieron apoyos de algunas aplicaciones y restaurantes locales. Ahora no.

El médico recetó a Víctor paracetamol y un jarabe para la tos; pero su principal preocupación es que en los 13 días que debe permanecer sin laborar no tendrá dinero porque vive al día.

"Regresaré aproximadamente a trabajar por el 6 de febrero. Pero no puedo hacer nada realmente porque no puedo salir. Esto me va a afectar mucho porque ser repartidor es mi único ingreso; mis ahorros los gasté para pagar la prueba covid más los medicamentos que estoy tomando. Además, tengo que darle mantenimiento a mi prótesis y sin trabajo no tendría ingresos para la próxima semana específicamente para comer. Tendré que pedir ayuda", dijo, "porque mi situación en sí ya es complicada”.

TAMBIÉN LEE: Video: Repartidor de comida sufre golpiza en la GAM

Víctor explicó que conoce casos de repartidores que también han enfermado pero que no lo reportan a las aplicaciones para las que trabajan, precisamente para no quedarse sin empleo si les desactivan su cuenta; y que por esta razón la alternativa que toman es simplemente no reportarse enfermos y desconectarse de la aplicación.

"De haberlo sabido quizás tampoco les hubiera avisado. Parece que es mejor estar enfermos y no avisar para no perder un empleo".













na