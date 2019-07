Sin acuerdo: "No vamos a aceptar nada, queremos indemnización", dice Policía Federal

Tras la mesa de negociación con las autoridades, la Policía Federal informó este sábado que aún no se ha definido nada.

"No se acordado nada, aún no hay nada, no hemos aceptado nada. Cuando les pedimos la indemnización ellos argumentan que no nos están despidiendo, entonces hasta aquí vemos, no hay nada", dijo un elemento que participó en la negociación.

En el cuarto día de protestas por parte de la Policía Federal, un grupo de uniformados rompió la negociación ante la negativa de los representantes del gobierno federal de realizar el diálogo de manera pública y con presencia de medios de comunicación. Además aseguran que no han cumplido con nada.

"No cumplen con nada, ni con el tabulador que prometieron", dijeron los uniformados.

"No vamos a aceptar nada, no queremos otra plaza, queremos indemnización ya", gritaron en el Centro del Mando de Iztapalapa.

Los policías también reprocharon que el dinero entregado en la liquidación es menor y no responde a los derechos ganados durante su labor prestada a esta corporación, por lo que exigen una indemnización.

(Cuartoscuro)

Sin embargo, la oferta del gobierno federal apunta a que no habrá ni indemnización ni liquidación, sino finiquito para quien no desee laborar en las diez dependencias ofrecidas o en la Guardia Nacional.

Ante los resultados negativos, los elementos policíacos solicitaron la presencia de representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el apoyo de diputados y senadores así como de la ciudadanía para resolver este conflicto. Además piden se autorice y legitime el apoyo del licenciado Enrique Carpizo Aguilar, y esperan que a más tardar este sábado las instituciones de Seguridad Pública de una respuesta por escrito y fundada de por qué no quieren abrir diálogo con la corporación en protesta, de lo contrario, se tomarán decisiones de acción.

La mesa de negociación está integrada por comandantes de Divisiones y unos diez federales representantes.