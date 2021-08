Jorge Ramírez, propietario de la taquería Tlaquepaque, en la Ciudad de México, se apura a pelar las piñas para los tacos al pastor de su negocio. Él alcanzó a cargar su tanque el lunes y le dura una semana, pero se dice preocupado si los gaseros vuelven al paro que mantuvieron este martes y miércoles en el Valle de México.

"Si vuelven a parar, el viernes ya no voy a tener para trabajar. El precio de los tacos ya lo subimos un peso, de 10 a 11. Si esto no se arregla, simplemente no podemos trabajar. El gas es indispensable en mi taquería: ahí cocemos la carne, calentamos las tortillas ¿Sin gas qué hacemos? No podemos salir a trabajar. Baje o suba, tenemos que comprarlo".

#Metrópoli | "Simplemente no podemos trabajar, el gas es indispensable para nosotros (...) Sin gas no se podría trabajar", asegura Jorge Ramírez, dueño de la taquería "Tlaquepaque", sobre el paro de gaseros que terminó este miércoles. ?? @ReporteraErikaF https://t.co/GHSqH8jPca pic.twitter.com/XJToO1x9fG — La Silla Rota (@lasillarota) August 5, 2021

PUEDES LEER: Ante servicio irregular de gas, familias optan por llenar tanque ellas mismas

Salvador Moreno no tuvo suerte hoy. Recorrió casi cinco kilómetros con su tanque de gas abordo de un diablito buscando dónde recargarlo; pero que la distribuidora a la que acudió le dijo que no estaría en servicio hasta pasadas las tres de la tarde, por eso anda dando vueltas en su colonia, porque desde ayer ya no tiene combustible.

"Me dicen que no hay, que están en paro. En los camiones no están dando servicio" y enlista otros puntos a los que acudió, pero tuvo la misma respuesta. "Está uno a la ´Viva México´", dice. Hoy, no sabe cómo resolverá la cocción de sus alimentos, pues tiene tres adultos mayores en casa. "Si no encuentro gas no sé qué haré". Llenar su tanque le costará 650 pesos.

Desde este martes, un paro no generalizado de gaseros en la Zona Metropolitana del Valle de México dejó a familias y negocios sin gas, pero el problema no se originó ahí, el aumento constante –mensual y, a veces, hasta quincenal– en los precios del Gas LP, pone en jaque la economía de los capitalinos con menos ingresos.



ARMAN LARGAS FILAS PARA CARGAR

Eduardo Moreno tuvo suerte, pues encontró un lugar donde le recargaron su cilindro de gas, tras hacer una fila 20 minutos, pagó 450 pesos; si lo hubiera cargado en el camión, con los comisionistas –que levantaron el paro por la tarde de este miércoles– le hubiera costado 650 pesos.

"La verdad no rinde el gas con los camiones porque nos dejan litros incompletos", relata. Detrás de él, otros 20 usuarios esperan servicio. Los despachadores se apresuran, pues hay temor de que en cualquier momento lleguen los comisionistas a vandalizar por brindar el servicio. Don Eduardo guarda su tanque de gas en la cajuela de su taxi y arranca.

Así fue la incertidumbre en que vivieron cientos de capitalinos estos dos días de paro; negocios, transportistas y jefes de familia se encontraron con el temor de quedarse sin gas, porque de eso depende su economía. En la cocina económica "Moni y Angie" ese fue el dilema. Estas hermanas, encargadas del negocio familiar, surtieron su tanque el lunes, pero no saben qué harán cuando se acabe si continúa el paro de combustible.

"El camión viene y surte el tanque, nos dura ocho días. Pero si lo llevo a una gasera me dura dos semanas y me sale más barato", dice Moni. "Si el paro sigue, nos paran todo. Por ejemplo, la tortilla está aumentando, tendríamos que subir la comida y falta ver si los clientes lo quieren pagar". Si el precio de gas continúa fuera de control, no descarta cerrar el negocio, "es que ya no sería ´rendible´ para nosotras".

#Metrópoli | "En las gaseras te llenan mejor el gas, sale más barato y rendible, dura como 15 días; no como con el del camión, dura nomás 8 días", acusa Mónica, quien atiende su cocina económica "Moni y Angie" en la CDMX. ?? @ReporteraErikaF pic.twitter.com/ZlYBim40wm — La Silla Rota (@lasillarota) August 5, 2021

En la tortillería "El elote enmascarado" la situación es similar. Tienen gas para trabajar tres días más, pero no saben qué pasará el sábado si el precio del gas sigue subiendo; o al revés, si ya no sube, pero el paro de distribución se revive.

"De por sí, en el último año, hemos tenido cuatro aumentos, tanto en masa como en los insumos, la gente redujo su consumo de tortilla", explica Laura, la encargada; por eso su máquina está parada, para administrar el rendimiento del combustible.

El negocio de atoles "La tía" atraviesa por la misma escena. Matilde Vera atiende el negocio; hoy pudo trabajar porque su tanque de gas está cargado y le durará un mes. Pero en la casa donde cocinan tamales y atole el consumo es mayor. "Pagamos mil pesos mensuales de gas por dos tanques de 750, si el gas aumenta mes con mes, también nos afecta".

#Metrópoli | "Que sigan en paro nos afecta, porque tenemos que cocer nuestros productos, y nos afecta el hecho de que el gas esté incrementando mes con mes, llego a pagar mil 500 pesos al mes", lamenta Matilde Herrera, vendedora de tamales y atoles en CDMX. ?? @ReporteraErikaF pic.twitter.com/ivvV3N74wB — La Silla Rota (@lasillarota) August 5, 2021

MICROBUSEROS COLAPSAN EN EL EDOMEX

Cientos de microbuses del servicio público de pasajeros, que prestan servicio en Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México, y municipios aledaños, se quedaron sin gas carburante y, por lo mismo, sin poder brindar el servicio, es decir, sin trabajar.

Juan Carlos Delgado, operador de un microbús de la Ruta 25, explicó que parte del total de las unidades de esa empresa (250) ya se quedaron sin combustible ". Dijo que, en su caso, desde las 8 de la mañana se quedó sin gas y llegó a hacer fila en la gasera de la calle Emilio Cárdenas, en el centro de Tlalnepantla, para esperar a que abrieran.

"Solo de mi ruta, que es a Valle Dorado y Lomas de San Miguel, ya somos 25 unidades que esperamos en esta gasera de Emilio Cárdenas, pero hay otros compañeros en otros establecimientos en espera de cargar gas, incluso en otros municipios", dijo.

Doña María Sánchez, vende comida preparada en el centro de Tlalnepantla. Ella decidió, a falta de gas, usar carbón para cocinar sus fritangas. La empresa Gas Sodexo en la calle de Ayuntamiento, cerró desde el martes, y aseguraron que solo abrirán dos horas el jueves.

La señora Teresa, vecina de Echegaray, en Naucalpan, señala que atiende en casa a su mamá enferma: "Nos quedamos sin gas, ella necesita de mucho higiene y no podemos bañarla con agua fría, ni preparar los alimentos por falta del combustible, no hay servicio de abasto de las pipas", explicó.

Los gaseros afiliados a la Alianza de Autotransportistas y Comerciantes Metropolitanos (ACME) se pronunciaron en contra de que el gobierno federal instrumente medidas que afectan directamente a su economía. "Atenta contra la fuente de trabajo de miles de personas que viven de la poca comisión que obtienen con la venta al menudeo".

ALERTARON DESABASTO EN WHATSAPP

"En ningún lado había, había muchas patrullas transitando por la avenida principal, que es Recursos Hidráulicos, y en los grupos de WhatsApp muchos preguntaban si alguien sabía dónde conseguir gas, pero ahí mismo avisaban que era inútil buscar", dijo Alma, una de las vecinas de la colonia Héroes de la Independencia, en Ecatepec, Estado de México.

Desde el martes, el desabasto se resintió en el Estado de México, antes del mediodía, algunas personas ya tenían dificultades para rellenar su tanque. Entonces, los mensajes para compartir que no había gas, se hicieron presentes en el chat vecinal.

"¿Alguien sabe dónde habrá?", preguntó alguien en el chat.

Las respuestas que recibió coincidieron en que no había en la distribuidora de Granjas, ni por la bodega de Jaltenco, donde habitualmente había.

"Al parecer es a nivel nacional, espero no sea con un mal plan del gobierno", escribió otro vecino. Otra persona compartió un boletín del Gremio Gasero Nacional, donde se informó que al considerar que no hay condiciones operativas, no iban a laborar el 3 de agosto en la Ciudad y el Estado de México.

*Con información de Marco Antonio Martínez