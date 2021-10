Silueta de AMLO en propaganda, no violó norma electoral: TEPJF

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el uso de la silueta del presidente Andrés Manuel López Obrador en propaganda política electoral en las recientes elecciones del 6 de junio, no puede considerarse un delito porque no constituyó una violación a la norma electoral.

El caso tiene como contexto qué la aspirante a la gubernatura de San Luis Potosí por Morena, Mónica Rangel, utilizó en espectaculares la promoción de su imagen con la silueta del titular del Ejecutivo como una manera de insinuar su cercanía política a él.

Una queja contra esta propaganda consideró que era promoción personalizada con uso indebido de recursos públicos; y que el uso de la figura presidencial generó imparcialidad con el resto de los candidatos políticos.

El magistrado Rubén Lara, a cargo del caso, consideró que esto no era grave. "No peco de inocente, el uso de esta silueta es presidencial, pero no veo que sea promoción personalizada ni uso indebido de recursos públicos", dijo.

La magistrada Gabriela Villafuerte discrepó. Expuso que por ser una propaganda de la entonces candidata "hay un evidente uso de la imagen, la silueta, la sombra de la imagen del presidente de México... Es una sensación de lazo con él".

Y advirtió que esto viola el artículo 41 constitucional. "No hay responsabilidades del servicio público por eso no se viola el artículo 134", aclaró.

En mayo La Silla Rota publicó un reportaje especial respecto a este tema.

En este material se documentó cómo en las campañas electorales que impulsó Morena y la coalición Juntos Haremos Historia, la estrategia fue apostar por ocultar el nombre y figura de sus candidatos para, indirectamente, promocionar de la imagen del presidente y con esto conseguir un voto electoral en su favor.

"De manera marginal se utiliza el nombre de la candidata, Cómo si el apellido de Mónica fuera Morena... Me parece que se aprovechan de manera indebida de la imagen", afirmó Villafuerte.

Y consideró que esto sí viola el principio de equidad en la contienda electoral. "Debe ser sancionada con gravedad ordinaria y la candidata Rangel debe ser responsable, Jorge Luis Fuentes Carranza colaborador de la candidata y Morena por responsabilidad indirecta".

La propuesta del magistrado Patrón fue avalada por el magistrado Espíndola.