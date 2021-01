Silencio de AMLO ante violencia en Capitolio divide a expertos

Pía Taracena critica el silencio de AMLO ante el caos en Washington; Cristina Rojas recomienda al presidente que mejor no hable por su afinidad con Trump. Foto @felipemx07

Aunque inédito, internacionalistas consideraron que lo ocurrido esta tarde en el Capitolio de Washington no fue un golpe de estado. Sin embargo, coinciden en que, frente a una nación dividida, la figura del vicepresidente Mike Pence cobra relevancia a unos días de transitar a la nueva administración del presidente electo Joe Biden.

También lee: Caos en Washington, toque de queda y muere mujer en protesta

Pía Taracena, experta internacionalista en la Universidad Iberoamericana, consideró que el presidente López Obrador tendría que condenar lo sucedido.

Todo mundo condenó los hechos violentos, incluso Venezuela, y México no ha dicho nada. Pero eso no es condenar lo que ocurrió, habrá que ver qué sucede mañana en la conferencia mañanera. Pero si en tus valores está condenar ese tipo de acciones, el presidente tendría que hacerlo público

Por otro lado, María Cristina Rojas, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas, sugirió que lo mejor es que el Ejecutivo se mantenga al margen dado el contexto de la relación de México con Estados Unidos. "Lo que pasó esta tarde es un asunto interno que tienen que resolver los estadounidenses. De por sí nuestro gobierno siempre opina a destiempo, recordemos que cuando tenía que reconocer a Biden no lo hizo".

Me parecería peligroso que ahora se pronunciara porque es sabida su afinidad ideológica con Trump; si favorece o avala lo que él hizo, nos mete en un mega lío. Mejor que ni hable: calladito se ve bien bonito. Aunado a eso, los demócratas están sentidos con México y luego tras ofrecerle asilo a Julian Assange, el escenario estaría puesto como para tener una mega crisis con Biden. Mejor ni moverle

Silvia Núñez, directora de la UNAM en Los Ángeles, afirmó que aunque el hecho sacudirá el orden internacional, no hay una situación de ingobernabilidad en Estados Unidos. "Yo creo que esta tarde se puede resumir en una frase: Estados Unidos ha sufrido un infarto fulminante y habrá que ver si lo supera. Había hasta esta mañana un escenario de incertidumbre que pasó al del caos y anarquía, pero es totalmente contradictorio que el presidente Trump califique a sus seguidores como patriotas, los invite a marchar al Capitolio y al mismo tiempo les pida regresar a sus casas", consideró.

DE PELÍCULA. Una explosión causada por munición policial es vista mientras partidarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúnen frente al edificio del Capitolio de Estados Unidos, en Washington DC. ???? REUTERS/Leah Millis. pic.twitter.com/7cZJUeKiCa — Medios Primer Mestizaje (@MMestizaje) January 7, 2021

Destacó que aunque ésta ha sido la historia de las elecciones más competidas en Estados Unidos, sabido era que a Trump no le gusta perder "y pensó primero que podría ganar a través de presionar a los estados y a las Cortes, descalificando a todo lo que se le presentaba. La amenaza de que esto iba a suceder ahí estaba. Pero el hecho de que Mike Pence respetara la Constitución, por encima del capricho de presidente, fue la gota que derramó el vaso en esta obsesión por no dejar el poder".

También consideró que quienes ingresaron al Capitolio eran agitadores profesionales y alertó sobre un escenario similar, o peor, podría repetirse el 20 de enero, durante la toma de posesión de Biden.

Hasta hoy, una sola vez fue tomado el capitolio de Washington. Ocurrió el 24 de agosto de 1814 durante la guerra contra Gran Bretaña. La ciudad fue tomada por el general británico Robert Ross quien ordenó la ocupación e incendio de la Casa Blanca y el Capitolio. pic.twitter.com/QmjzbuUWPU — Felipe Pigna (@FelipePigna) January 6, 2021

LA DIVISIÓN DE UN PAÍS

María Cristina Rojas, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas, destacó que la división del país es un dato clave porque Biden no ganó las elecciones por una aplastante mayoría.

Lo de hoy hubiera sido un golpe de estado si el vicepresidente Pence hubiera seguido a Trump, pero se negó y dijo que había que proceder con el conteo del Colegio Electoral. Es bueno que él se comporte de manera institucional

Pía Taracena, experta internacionalista en la Universidad Iberoamericana, también destacó el papel de Pence en este momento. "La democracia americana no está en peligro, no fue un golpe de estado porque intervino la Guardia Nacional. Pero lo que me parece es que alguien tiene que tomar la Enmienda 25 con la que se podría destituir desde ahora al presidente Trump".

El verdadero rostro de la extrema derecha y su agresivo desafío a las reglas democráticas, se está viendo hoy en el Capitolio en Washington DC. pic.twitter.com/OoEwjNWUHV — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) January 6, 2021

"Hay muchas presiones para que él lo haga, pero no creo que Pence se atreva a jalar más esa cuerda, pues de por sí hoy tuvo una ruptura importante con Trump. Pero lo que es real es que después de esta tarde, todo puede suceder porque el escenario es incierto".

TRUMP, INSTIGADOR DE LA VIOLENCIA

Rojas y Taracena consideraron que si el presidente norteamericano continúa en las próximas horas con esa misma actitud, estaría abriendo con velocidad el camino para la Enmienda 25.

"Defino a Pence como el hombre más gris de Estados Unidos", resumió Rojas.

Solamente miremos cómo está el coronavirus, que era su responsabilidad manejar. Pero podría resultar que ahora limpie su imagen y pase a la historia como el personaje que posibilitó una transición para la toma de posesión de Biden, pese a la violencia que promueve el propio presidente

"No hay que subestimarlo: el vicepresidente preside el Congreso, tiene voto de calidad y que él puede parar muchas cosas en este momento. Aunque pareciera que no, tiene mucho poder en este momento y ya dejó claro que no esté jugando del lado de Trump".

Taracena previó que en las próximas horas se concluirá la certificación de le elección, pese a todo. "Eso significaría el triunfo de las instituciones y la Constitución por encima de la muchedumbre revoltosa", dijo. Sin embargo adelantó que en lo político, el tema electoral no concluye aquí.

"Los norteamericanos se tendrán que pronunciar al respecto, a que esta no es la forma en que la democracia en América se había vivido", y afirmó que a corto plazo los políticos deberán llevar a cabo una revisión profunda sobre sus mecanismos electorales. "Todo lo que se daba por sentado de cómo funcionaba, después de hoy, tendrá que llamar a todos a hacer una renovación de su sistema político".

Hoy quedó claro que la policía de Washington no logró contener la turba que ingresó al Capitolio y eso abre la puerta a un importante riesgo de seguridad el 20 de enero. Quizás lo mejor es que Trump no acuda a la toma de posesión de Biden

¿QUÉ HARÁ BIDEN CON TRUMP?

Aunque la situación actual en Estados Unidos es delicada, Rojas coincidió con Núñez en que Biden no tendrá una transición fácil el 20 de enero. "Llegará con una población dividida, enferma por el coronavirus, bajo un escenario económico catastrófico y tendrá que rehacer las relaciones internacionales del país porque Trump destruyó sus vínculos con aliados y otras naciones", resumió.

?? MÁXIMA ALERTA ante el desarrollo de los acontecimientos en Washington DC tras la irrupción ilegal de miles de manifestantes pro Trump en el edificio del Capitolio de los Estados Unidos cuando ambas cámaras legislativas se encontraban reunidas. pic.twitter.com/UqBYzp0unJ — Fundación Internacional de Derechos Humanos (@Declaracion) January 6, 2021

Pero además, describió lo que consideró es la estrategia política del actual presidente que podría postularse de nuevo al cargo en 2024. "Se la está cobrando a Biden para que cuando él asuma, continúe el trumpismo sin Trump para crear inestabilidad, hacerle la vida de cuadritos y preparar terreno para la próxima elección. Me parece muy maquiavélico, pero no lo descarto".

Por último, consideró poco viable que en la próxima administración Trump pueda enfrentar cargos por fraude, robo y situaciones fiscales. "No creo que Biden lo envié a la cárcel, me parece más viable que le den un indulto presidencial. Si lo encarcela, lo estaría impulsando como próximo candidato presidencial".