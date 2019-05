Sigue la polémica de Taibo II por Filij austera

REDACCIÓN 02/05/2019 02:28 p.m.

El director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, afirmó que la decisión de regresar la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (Filij) no está a discusión, a pesar de las quejas presentadas en redes sociales, y que el costo de su realización se reducirá considerablemente.

Taibo II destacó que "sí hay un pero que me molesta: cuando desplazas una feria nacional del norte al centro, también lo haces en términos de públicos populares, pero no había de otra sopa. Analizamos Campo Marte, no funcionaba. Enfrente del Auditorio hay un espacio no utilizado, pero no hay infraestructura".

Destacó que "no se reduce la Feria. La Filij tenía enormes espacios el año pasado, podías caminar mucho. Al compactarla y usar los edificios, sobre todo las zonas verdes y al ir con carpa y sin tarimas, lo que haces es apretarla, pero no tanto como para que se vuelva un problema de seguridad. Hasta donde he visto en los primeros planos da perfectamente. En Mérida todo está en proceso".

El funcionario público fue entrevistado por M2 antes de la presentación de la colección Vientos del Pueblo en la Feria Nacional del Libro de León (Fenal) y ahí señaló que sí habrán encuentros de profesionales, pero sólo en la medida de lo racional y lo posible, pues buscan transmitir a todas las estructuras que esto se hace con dinero del pueblo y debe tratarse "con cariño".

No dilapides. ¿Cuántos boletos de avión? 200. ¿Cuántos consume el Zócalo? 90. Entonces hay que pasarles el sentido racional de si traes un autor de Chile, te lo llevas a Mérida y eso te permitirá ahorrar", lanzó.

Concedió que debe matizar algunos de sus comentarios ante los susceptibles del mundo de creación cultural.

Mis furias continuas contra el viejo aparato que heredamos a veces brotan de manera virulenta. Creo que tendré que aprender a matizar cada vez que me peleo, para hacerlo con el que tengo que pelearme: el pasado, sobre todo para dedicarme a componerlo.

De cualquier manera, nos podemos sentar y hablar por qué muchas operaciones, no solo en la Filij, no habían sido valoradas económicamente bien. Habían sido sobrevaloradas. Los gastos en que incurrieron son inaceptables", agregó.

El escritor recalcó que sus "enfados contra el despilfarro o la falta de profesionalismo en la operación del Fondo o Educal, sean muy rabiosos. Por ejemplo, cómo demonios se compraron libros de una editorial argentina, en números de 17 mil, y se mandaron a España donde están en cajas que nunca se abrieron. ¿Quién hizo esa operación?´. La bilirrubina y el ácido ascórbico me brotan".

LEA TAMBIEN Llegaron los apaches cultos al FCE: Paco Ignacio Taibo II Al frente del FCE, habla de su "plan de choque" editorial y que, en tiempos de austeridad republicana, quien llega al Fondo corre el riesgo que no le den ni agua

lrc