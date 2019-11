Sigue la confrontación de AMLO con periodistas; los compara con la "Santa Inquisición"

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a arremeter contra la prensa por los cuestionamientos que han hecho tras el fallido operativo de captura de Ovidio Guzmán López. Esta vez se refirió a los periodistas de la conferencia que se realizó en Culiacán con el gabinete de seguridad, un día después de los hechos.

El mandatario mexicano dijo que los periodistas se comportaron como la "Santa Inquisición" en dicha rueda de prensa.

"Quienes vieron esa conferencia de prensa en Sinaloa, yo no la vi, me dijeron: "qué barbaridad, era como un linchamiento"; hay que revisar eso, les tuvieron ellos paciencia y respondieron a todo lo que podían responder, y estaban como la Santa Inquisición, tampoco eso es correcto", lanzó.





"LE MUERDEN LA MANO A QUIEN LES QUITÓ EL BOZAL"





En referencia al episodio ríspido vivido en la mañanera de ayer jueves, Daniel Blancas, de Crónica, pidió disculpas, pero también solicitó que no se les tache de "perros sin bozal", al tiempo que pidió respeto al trabajo de la prensa.





Así lo dijo:





"Primero ofrecerle una disculpa por la crispación de ayer, por su investidura y sobre todo a la gente, yo creo que no deberíamos terminar estas conferencias entre gritos e interrupciones, no debimos, pero el tiempo ayer se agotaba, sólo se hablaba de libros, de beisbol, se hablaba de autodefensas, de presas y no para lo que fuimos citados aquí y yo entiendo que no fue responsabilidad suya, sino de quienes se dedican de este lado a ponerle ese tipo de temas en la mesa.

"Pedirle un espacio con Jesús y con usted, de ser posible, para blindar este ejercicio y evitar que los reporteros terminemos vapuleados, como perros sin bozal y se respete el trabajo de quienes desde esta trinchera todos los días también luchamos por el interés público y el interés social".





EL VIDEO DE LA CRISPACIÓN DE LA MAÑANERA DEL JUEVES









ASÍ RESPONDIÓ AMLO





El presidente López Obrador matizó la frase que lanzó ayer y dijo que la contextualizó con los hechos históricos que la envuelven.

Destacó que "no hace mal el que brote la ruda franqueza, aunque estemos en el Altiplano y no en el Trópico", pues hace bien que no siempre estén de acuerdo.

"Lo de mi expresión, retomando la frase de Gustavo Madero, pues no tenía ese propósito, no era igualar a los periodistas con ningún animal, además le tengo hasta respeto a los animales, a los perros, pero no era la idea esa, (...) es que es la historia, la expresión es muy fuerte, lo dije, se padeció mucho en ese entonces", apuntó.

Recalcó que son pocos los medios de comunicación que trabajan con objetividad, pues normalmente se toma partido.

Sin embargo, se comprometió a no permitir la censura, en tanto apuntó que él sólo pide ejercer su derecho de réplica "porque no me voy a callar".





BOTS





Por otra parte, el presidente López Obrador dijo que no cree que los ataques a periodistas que se dieron en redes sociales sean orquestados por bots o algún funcionario, aunque dijo que de encontrar a alguien que lo haga, lo separaría de su equipo.

"La verdad no creo que se haya hecho, creo que fue la reacción de la gente. (¿lo ve genuino?) Sí, sí, auténtico, no artificial. A veces no nos percatamos nosotros pero hay una sociedad. una ciudadanía muy politizada, como nunca en la historia de México (...) ya no hay ciudadanos imaginarios, ya la gente está más que despierta y se tiene ese instrumento que antes no existía que son las redes sociales", destacó.

Finalmente, se comprometió a investigar los ataques a periodistas en redes sociales y a dar a conocer lo que se encuentre en una conferencia mañanera próxima.

