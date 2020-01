Sigue desabasto de medicinas vs. cáncer infantil; Gobierno culpa a laboratorio

En el Hospital Infantil de México Federico Gómez hay desabasto de nuevo, ahora falta el medicamento ciclofosfamida, por lo que tres menores no recibieron su quimioterapia hoy como tenían previsto y tendrán que regresar el miércoles para que se las apliquen. En tanto, el gobierno continúa acusando a Laboratorios Pisa del desabasto de medicamentos oncológicos.

Esperanza Paz denunció el faltante del medicamento, ya que llevó este lunes a su hijo para que recibiera su quimioterapia, pero los doctores le informaron que no cuentan ciclofosfamida, que esperan recibirla para poder aplicarle el tratamiento el miércoles. Tres menores se vieron afectados hoy, a ellos se sumarán los niños que tenían mañana su cita.

"Vamos saliendo del Hospital Infantil Federico Gómez, resulta que el día de hoy nos dicen que no hay ciclofosfamida, que tenemos que regresarnos a la casa y volver el día miércoles. Las cuestiones del desabasto continúan; sin embargo, tenemos que esperar a que esta situación continúe", declaró Esperanza.

"Desafortunadamente, el gobierno no nos ha arreglado realmente esta situación, esperamos que lo vea señor presidente, que esta situación nos cambie y haya un abasto total de lo que realmente necesitan nuestros pequeños", enfatizó.

Esta falta de medicamento se suma a la lista de desabasto que ha habido en este hospital desde el año pasado y lo que va de éste. El pasado 4 de enero, LA SILLA ROTA dio a conocer que a 42 niños les retrasaron su quimioterapia porque no contaban con los fármacos necesarios.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, declaró esta mañana que los desabastos de medicamentos oncológicos que se han registrado en el país han sido a causa de Laboratorios Pisa, aunque no dijo el nombre textualmente.

"Por no tener las adecuadas prácticas de manufactura tiene hoy cerradas líneas de producción, precisamente de fármacos oncológicos. Qué es lo que está haciendo esta compañía, seguir chantajeando, y está amenazando con que no va a distribuir los medicamentos, esto no solamente en el sector público sino también ya empezó a chantajear a entidades privadas, porque por culpa del gobierno, según esta compañía, no se pueden liberar estas líneas de producción.

"Cuál es la realidad, esta compañía ya no está interesada en hacer modificaciones en las líneas de producción en las plantas que están sancionadas, porque está apostando a otros mercados en una nueva planta que está en proceso de construcción", destacó López-Gatell.

Dijo que es la misma historia que se vivió en 2019, ya que esta empresa, que tiene sanciones de Cofepris, era la que tenía el monopolio de medicamentos para cáncer en nuestro país, a pesar de que hay otras cinco compañías que tienen los registros sanitarios necesarios.

