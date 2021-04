Sigue audiencia de Lavalle; juez determinará si se queda en prisión

Poco después de las 10:00 horas de este lunes inició la continuación de audiencia del exsenador por el Partido Acción Nacional (PAN) Jorge Luis Lavalle Maury, por los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.

Puedes leer: Juez ordena que Lavalle Maury sea ingresado a prisión por sobornos de Lozoya

Durante la sesión que se lleva en el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, la defensa de Lavalle Maury presentará datos prueba contra los delitos que se le imputan para evitar que sea vinculado a proceso.

José Zapata, abogado del panista, dijo que, entre los 20 datos de prueba que van a presentar, hay testimonios de dos personas que contradicen los dichos de Emilio Lozoya, quien acusó a Lavalle de recibir sobornos durante la discusión de la reforma energética de 2013.

Otro de los argumentos, según informó la defensa, es que el video en donde se observa a Lavalle Maury recibir dinero "está editado y no es de 15 minutos como se ha dicho, si no de sólo cuatro minutos y 15 segundos". Además, de acuerdo con la defensa del exsenador, no existe denuncia por parte de la Unidad de Inteligencia, sino sólo a partir de los dichos de Emilio Lozoya.

Entre otros argumentos que tratará de acreditar Lavalle Maury, a través de sus abogados, es que no representa un riesgo para fugarse de las autoridades y con ellos, permitirle obtener la libertad, ya que el pasado viernes, el juez determinó conceder la prisión preventiva justificada a petición de los fiscales.

Durante la audiencia pasada, la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Cámara de Senadores, estas últimas dos instituciones en calidad de ofendidos, presentaron datos de prueba para acreditar que Lavalle Maury recibió sobornos por parte de Emilio Ricardo Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), para la aprobación de distintas reformas en materia energética, en 2013.

Según la denuncia que presentó Emilio Lozoya, en agosto de 2020, algunos de los entonces senadores de Acción Nacional recibieron dinero a cambio de votar en favor de la reforma constitucional impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto, se presume que uno de ellos fue Lavalle Maury.

La lista de senadores que supuestamente aceptaron los recursos son: Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién (actuales gobernadores de Tamaulipas y Querétaro, respectivamente), así como Salvador Vega Casillas.

"Estas extorsiones se verificaron constantemente en mi oficina ubicada en Marina Nacional 329 pues a solicitud de Luis Videgaray Caso (exsecretario de Hacienda), de quien yo recibía instrucciones, recibí en diversas ocasiones a los legisladores de oposición cuyas exigencias ascendían, en un primer momento, hasta 50 millones de dólares para dar su voto a favor de la reforma energética", mencionó Lozoya en su denuncia.









kach