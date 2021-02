"Sigo siendo un soldado del presidente": Javier Duarte

Con 30 kilos menos, demacrado, rapado y con una larga barba de unos 15 centímetros, así se ve Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, tras más de un año dentro de las rejas del Reclusorio Norte en la Ciudad de México.

Entrevistado por Manuel López San Martín y publicado en El Heraldo de México, Duarte de Ochoa se dice traicionado, pero aún, así leal, fiel hasta al Presidente de la República.

“Sigo siendo institucional y leal al jefe de las instituciones, sigo siendo un soldado del presidente, a pesar de todo. Así es mi educación, mi formación. A pesar de vivir traición tras traición”.

Así habla el exgobernador de Veracruz sobre Enrique Peña Nieto, a quien asegura haber apoyado desde el principio.

“Desde el principio decidí apoyarlo, desde hace años tenemos una relación institucional y personal, que para mí continúa”.

Aun así y pese a que la Procuraduría General de la República (PGR) retiró la acusación en su contra por crimen organizado, dice no ha recibido ni recibirá ayuda de las autoridades federales, quienes –sostiene– “han sido agresivos e implacables en mi caso”.

Sobre el actual y saliente gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, asegura no tenerle rencor pues “Hay algo más poderoso e implacable: el karma”.

Duarte de Ochoa también habló del próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador. Sostiene que no existe ninguna relación con él, “ni lo conozco”. Lo define como “el Presidente más legitimado”.

Otro proceso legal es el que protagoniza Duarte, pero como víctima, al denunciar por daño moral al excandidato presidencial, Ricardo Anaya, quien lo acusó de poner agua en lugar de dosis de quimioterapia en los tratamientos de niños con cáncer.

El exgobernador asegura que tienes las pruebas para que Anaya Cortés resarce el daño con un pago económico.

En cuanto a su familia, Javier Duarte menciona que habla con ellos todos los días, les marca de madrugada.

Asegura que viven de manera austera en Londres, Inglaterra, sin lujos: “A veces batallamos, incluso, para pagar las colegiaturas de los niños”.

Para Duarte, la parte más complicada del encierro es estar lejos de su familia, no quiere ser un padre ausente y aunque sea a la distancia quiere estar presente para sus hijos.

Sólo dos de sus tres hermanos lo visitan, uno lo hace cada semana, el otro cada dos semanas. El tercer hermano vive en España, por eso su ausencia.

Mientras espera que su caso avance, Javier Duarte subraya que no hay pruebas que sostengan su culpabilidad, pese a ello no se muestra optimista, pues “a mí ya me condenó la sociedad”.