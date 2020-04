"Sigan mintiendo", reclama Silvano Aureoles a Salud

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo arremetió contra el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y del director general del IMSS, Zoe Robledo, por las estrategias e información que proporcionan en el combate del covid-19, y adelantó que esta entidad no acatará las medidas que acaban de dar a conocer de levantar tentativamente el próximo 25 de junio, en algunos municipios, las acciones dispuestas para evitar la propagación.





En un mensaje grabado y difundido en redes sociales, Aureoles dijo que su prioridad es cuidar la salud de los michoacanos y cuestionó las proyecciones de López-Gatell, respecto a que, el 23 de mayo será la etapa más crítica de hospitalización de los enfermos, y que el 25 de junio podría empezar a estabilizarse e incluso, en algunos municipios, a recobrarse la vida normal.

"Si ustedes quieren seguir engañando a la población del país, háganlo. Pero no todos estamos con los ojos vendados ni nos vamos sólo con los comentarios poco responsables que han hecho ustedes durante la crisis que estamos viviendo ya, y que siempre se la han tomado a la ligera. O les gusta mentir a ustedes, no creo, o los obligan a mentir, pero dejen de mentirle a la sociedad mexicana", expresó.

Además, anunció que devolverá a las autoridades federales de salud el material que enviaron a Michoacán, porque para una condición tan crítica "me mandan 2 mil tapabocas y 96 botellas de alcohol; eso no me dura ni un día señores de salud. Y esos materiales que quieren que el personal médico se ponga, yo no se los voy a dar por respeto a las doctoras y doctores, enfermeras y enfermeros. Y no acepto que México sea el basurero de los desechos de China".

En Michoacán, siempre antepondremos el bienestar de las familias y del personal de salud, porque su vida no es un juego y mucho menos en esta emergencia sanitaria. Vamos a cuidar bien de nuestra gente y por eso, con respeto, dirijo este mensaje a las autoridades federales.

Durante la conferencia de este jueves, el director general del IMSS, Zoé Robledo, aseguró que el Seguro Social cuenta con por lo menos cinco frentes para el tema de los ventiladores, entre ellos la compra de insumos con el gobierno chino,y un Centro de Ingeniería de Michoacán, en Morelia, donde 321 ventiladores se están reparando.

"Ahorita tenemos, en el Centro de Ingeniería de Michoacán, en Morelia, una estrategia con 321 ventiladores que se están reparando, se toman piezas de unos para reparar otros, ponerlos a andar, probarlos y después ponerlos a disposición. Ese es el segundo frente", dijo Robledo.

El funcionario señaló que se hizo un inventario exprés donde se encontró 24 marcas distintas de ventiladores en el Seguro Social, por lo que "identificamos cuáles no estaban en servicio porque les faltaban consumibles, porque les faltaba, no parte del equipo, sino un consumible, cuáles estaban ya para salida y cuáles podrían encontrar reparación".

Ante ello, el gobernador Aureoles rechazó que exista dicho centro en Michoacán. "No hay ningún Centro de Ingeniería de Michoacán, más que un área desolada porque no hay escritorios ni sillas. No hay nada, no existe".

De acuerdo con un comunicado, las imágenes mostradas a los medios de comunicación, en realidad corresponden al Instituto Tecnológico de Morelia, y la verdadera sede del IMSS luce desolada, sin movimiento de personal.





En respuesta, el subsecretario de prevención y promoción de la Salud Hugo López-Gatell llamó "a la calma y a la serenidad" esto luego de las declaraciones del gobernador de Michoacán Silvano Aureoles, quien aseguró que no seguirá las medidas anunciadas por el gobierno federal para mitigar la pandemia de covid-19.

"Creo que nos quedan seis semanas de todo este proceso de epidemia y lo mejor que podemos hacer es mantener calma, serenidad y ser amables y somos un solo país, lo que cada quien haga repercutirá positivamente, es lo mejor que podemos hacer", mencionó López-Gatell en conferencia.

También aclaró que la reparación de los ventiladores se lleva a cabo en el Instituto Tecnológico de Morelia, perteneciente al Tecnológico Nacional de México y presentó un video en el que se muestra que alumnos de ingeniería mecatrónica del tecnológico y egresados trabajan en la reparación de 111 unidades.

Esta tarde, la Mtra. María Luisa Rodea, representante del IMSS Michoacán, supervisó la reparación de ventiladores del IMSS en el Instituto Tecnológico de Morelia. Un ejército de técnicos comprometidos trabaja para hacerlos funcionales en esta contingencia.

Los gobernadores se han subido al ring con el gobierno federal al reclamarle la falta de recursos e insumos médicos. De acuerdo con el académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, José Fernández Santillán los gobernadores también han aprovechado la crisis de la pandemia para buscar posicionarse.

"Los gobernadores que pidieron la revisión del pacto federal, también son unos oportunistas y están queriendo llamar la atención y robar cámara, es una mezquindad. En lo que sí tienen razón es que se debe revisar el pacto fiscal, ya que del gasto 15 centavos van a los estados, 5 a los municipios y el resto a la Federación, resulta que tenemos una Federación rica y estados y municipios pobres", dijo para La Silla Rota.

LSR reportó que detrás de la batalla que libra personal médico para evitar el aumento de casos de covid-19, se desarrolla otra confrontación: la política.