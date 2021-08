Siete de cada 10 fallecidos por covid, sin acceso a respirador artificial

"No creo que haya cambiado la causa de que no se intuben. México tendrá que aprender una dura lección de que no podemos tener tan poquitas terapias intensivas ni tan poco personal capacitado para la ventilación mecánica. No se trata nada más de comprar ventiladores, si uno pone un paciente en un ventilador en una máquina para respirar, pero la instalación no es la adecuada, los monitores no son los adecuados, el personal no está debidamente capacitado, no le está uno haciendo ningún favor al paciente, porque sus posibilidades de vivir en esas condiciones son prácticamente nulas", enfatizó el doctor Macías.