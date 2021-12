Siempre habrá corruptos, pero se les descubre, asegura la Función Pública

La corrupción no es una cuestión cultural, sí es inherente a los seres humanos, de acuerdo con Gerardo Laveaga, titular de la Unidad de Transparencia y Políticas Anticorrupción de la Secretaría de la Función Pública. (Archivo)

La lucha contra la corrupción es permanente y constante, además de que siempre va a haber nuevos temas y nuevos espacios y temas qué mejorar, consideraron especialistas en La Mesa de Opinión de La Silla Rota y El Heraldo de México en el contexto de la conmemoración del Día Internacional Contra la Corrupción de este 9 de diciembre.

Además, si bien la corrupción no es una cuestión cultural, sí es inherente a los seres humanos, de acuerdo con Gerardo Laveaga, titular de la Unidad de Transparencia y Políticas Anticorrupción de la Secretaría de la Función Pública.

"El día que no haya corruptos se acabó el ser humano. Siempre va a haber corrupción porque la corrupción se va construyendo desde la ley y siempre los va a haber", sentenció Laveaga.

De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de 2020, México se sitúa en el lugar 124 de 179 países encuestados pero los especialistas hacen la diferenciación entre la percepción y el combate efectivo , sin embargo tanto Laveaga como Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, coinciden en que uno de los grandes avances del país es haber dejado de considerar que la corrupción es un tema inherente y cultural a lo mexicano.

"Buenas noticias: la sociedad mexicana está harta del problema, eso es relativamente nuevo, ocurrió en la última década, por mucho tiempo repetimos al igual que algún expresidente que la corrupción era un problema de la cultural, de la mexicanidad, que venía atada a nuestros genes y con el tiempo la buena noticia es que la sociedad mexicana ha transformado su hartazgo en este tema para exigir que se controle la corrupción", reflexionó Bohórquez.

El director de Transparencia Mexicana coincidió en que a pesar de que se pueda utilizar como bandera el fin de la corrupción, no es factible pues incluso en los países mejor evaluados en los Índices internacionales contra la corrupción también padecen grandes actos de corrupción, pero la gran diferencia radica en que la corrupción en esos lugares sí es investigada y castigada lo que genera cierto grado de reparación del daño; acto que resulta importante para dejar esos temas resueltos en la opinión pública.

"En el caso de México, lo que nos falta es cerrar y cicatrizar en estos temas, porque tenemos muchas investigaciones, muchos asuntos expuestos por la prensa, pero pocas sentencias por parte de un juez y pocos recursos públicos recuperados, estamos en una transición como sociedad y gobierno, pero todavía no logramos cerrar la herida a través de justicia y las sanciones".

En opinión de Gerardo Laveaga, el hincapié no debe hacerse tanto en el castigo como en la prevención de la corrupción sin que eso signifique que no se castigue y no se enjuicie a los culpables pero es necesario evitarlo pues la legislación mexicana permite que haya personas culpables de actos de corrupción que utilicen los entresijos legales para quedar en libertad.

"Es importante no concentrarnos en el castigo, por supuesto que hay que tener los compromisos internacionales y por supuesto que hay que cumplir con las recomendaciones pero ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos buscando políticas preventivas", afirmó Bohórquez.

A pesar de sus diferentes enfoques, ambos especialistas coincidieron en que es positivo que el presidente de la República mantenga como prioridad el combate a la corrupción porque eso permite afianzar y combatir la idea de que la corrupción es cultural.





MJP