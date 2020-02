"Si tienen problemas con nosotros, no se disfracen de feministas": AMLO

"No a la manipulación, no al oportunismo", sostuvo AMLO este martes. (Cuartoscuro)

Al asegurar que el pensamiento y las instituciones conservadoras con machistas, Andrés Manuel López Obrador pidió a su oposición que "no se disfracen de feministas", en torno al Paro Nacional de Mujeres convocado para el próximo 9 de marzo para manifestar el descontento provocado por la ola de feminicidios y violencia de género en el país, al que se han sumado distintas instituciones y miembros de la clase política, como legisladores del Partido Acción Nacional (PAN).

"¿Saben donde está el machismo, quiénes son los machistas y los que discriminan?", inquirió AMLO en su conferencia "mañanera" de este martes. "Los conservadores -respondió-, por eso, ahora que se ha generado toda esta polémica (protestas afuera de Palacio Nacional que han derivado en la convocatoria del paro) nosotros lo único que pedimos es que todo mundo se manifieste, es un derecho, no se trata de una concesión (...) lo único que planteamos es: no a la violencia, nada más.

"Y no a la manipulación, no al oportunismo, si tienen problemas con nosotros que no se disfracen de feministas, porque eso es hasta inmoral, porque es meterse en un movimiento legítimo, a agarrar banderas porque están en contra de nosotros, mejor que ellos levanten su movimiento, que los conservadores levanten su movimiento", precisó.

Asimismo, no rechazó la opción de implementar una campaña de concientización contra el comportamiento machista, así como se ha puesto en marcha la de prevención de adicciones en jóvenes.

"Estamos a favor de las mujeres, no somos machistas, venimos de un movimiento de izquierda, aunque no les guste", expuso.

Desde el pasado 20 de febrero, un día después de que en redes sociales colectivos feministas comenzaran con la difusión de la convocatoria, diputados y senadores de partidos como el PAN y el antaño hegemónico PRI (Partido Revolucionario Institucional), gobiernos estatales, universidades como el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como otras instituciones manifestaron también su respaldo a este movimiento que a lo largo de la semana ha tomado más fuerza.

Sin embargo, luego de que el dirigente panista, Marko Cortés afirmara que en protesta "a la terrible ola de violencia de la que están siendo víctimas mujeres y niñas, el PAN se suma a la causa #UnDíaSinNosotras", la diputada Martha Tagle criticó la postura del líder de Acción Nacional y le exigió que no use tema de la violencia contra las mujeres. "Usted y su partido no tienen ninguna calidad para hacerlo", tuiteó la legisladora de Movimiento Ciudadano.

Ante la adhesión de miembros de partidos de derecha al llamado del paro del 9 de mayo, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval afirmó que las mujeres quienes se queden en casa estarán tentadas a realizar labores del hogar, ante esto propuso un paro de hombres y que el espacio público sea exclusivo de mujeres durante ese día.

Como resultado la periodista Lydia Cacho acusó a la funcionaria de la Cuarta Transformación de tener actitudes de "misoginia introyectada" al descalificar el movimiento de las mujeres quienes se sumaron al paro nacional. "Si quieres ayudar a tu presidente a sabotear, descalificar y acusar a las feministas de enemigas, te equivocas", escribió la periodista.

Por su parte, Sandoval afirmó que Andrés Manuel López Obrador es "el presidente más feminista de la historia contemporánea".

Este martes 25, AMLO insistió en atender las causas que derivan en los problemas de feminicidio y de violencia, como la pobreza, desintegración de las familias, o desatención de los jóvenes, y aseguró que su gobierno trabaja todos los días en ello.

"Vamos nosotros a seguir atendiendo a todos y dándole preferencia a los pobres y a la población vulnerable, niñas, niños, ancianos, personas con discapacidad, ya lo estamos haciendo, no solo en lo que tiene que ver con las libertades, con la equidad de género, yo puedo decir y ojalá no se vaya a malinterpretar, fui el primer gobernante en darle la misma participación a los mujeres que a los hombres, cuando fui jefe de gobierno eran más las mujeres en el gabinete, que los hombres.

"Yo formé parte de un movimiento, cuando estaba en la oposición, que llegó a que ahora la mitad de los legisladores sean mujeres, yo promoví el que se respetara que la mitad de candidatos fueran mujeres (...) eso es en el plano de las libertades en el plano político", expuso el presidente.

En cuanto al plano social, expuso que de las entre 10 y 11 millones de becas que entrega el gobierno federal, la mayoría es para niñas y para adolescentes, así como en el programa de adultos mayores y Jóvenes Construyendo el Futuro.

