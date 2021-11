"Si se llena mucho, no dejen de llevar su cubreboca", alista AMLO acto en Zócalo

El presidente Andrés Manuel López Obrador alista su regreso al Zócalo de la Ciudad de México para un acto masivo el próximo 1 de diciembre a las 17:00 horas, con motivo de sus tres años al frente del gobierno federal, en el cual no habrá límite de asistentes.

En conferencia mañanera desde Irapuato, Guanajuato, el mandatario mexicano afirmó que "si se mucho, no dejen de llevar su cubreboca, miren aquí lo traigo para cuando se requiera".

"Es libre, tenemos muchas ganas de vernos y tenemos qué congregarnos en el Zócalo, en el Zócalo democrático, que nos trae muy gratos recuerdos, no es lo mismo estar en las oficinas que estar en el Zócalo con la gente que quiera asistir", lanzó López Obrador.

Comentó que en el acto hablará de lo que se ha hecho en 3 años y también lo que va a seguir haciendo en el gobierno federal.

"A pesar del dolor, de la tristeza por la pandemia, pues tenemos que salir adelante, echarle ganas. Y vamos a reunirnos en el Zócalo pues todos los que quieran asistir", apuntó.

?? #EnLaMañanera | "Si se llena mucho, no dejen de llevar su cubreboca", dice AMLO al invitar a todos al Zócalo para su mensaje por 3 años de gobierno. #yn https://t.co/AlQIwjhDxE pic.twitter.com/SWwYGl8e7s — La Silla Rota (@lasillarota) November 26, 2021

ALERTAN CUARTA OLA COVID EN MÉXICO

La posibilidad de que México enfrente una cuarta ola de covid es muy alta y los primeros datos se podrían empezar a observar en la última semana de noviembre, alertaron especialistas en entrevista con La Silla Rota, quienes señalaron que el impacto que haya en esta ocasión dependerá de qué tan consciente sea la población para mantener las medidas de prevención.

El pasado viernes, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, reconoció que México ya presenta los primeros indicios de la cuarta ola de covid, esto durante la clausura del Congreso Internacional Salud Mental y Prevención de Adicciones.

"Me quité el cubrebocas para poder hablar y como cierta sana distancia existe y aunque hoy se nos presentan pequeños indicios de una cuarta ola, no quiero que esto pase a la prensa para no señalar que ya dije esto y que dije lo otro, esos potenciadores de la verdad o distorsionadores de la verdad, mejor no los tomamos en cuenta, pero sí hay que tener cuidado", dijo sin saber que el encuentro se estaba transmitiendo.

El país inició esta semana con un total de 293 mil 186 muertes y 3 millones 872 mil 263 casos confirmados, de acuerdo con la Secretaría de Salud, que todavía estimó una disminución del 17% en los contagios, en comparación con la semana previa, aunque cabe recordar que los datos que muestra son de hace 15 días, no los más recientes.

(Luis Ramos)