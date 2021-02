Si SCJN rechaza consulta sobre expresidentes, AMLO prevé reforma a ley

En vísperas de la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que si los ministros rechazan la consulta popular sobre un posible juicio contra expresidentes, enviaría una iniciativa para reformar el artículo 35 de la Constitución.

En conferencia mañanera, el mandatario mexicano destacó que la decisión de la Corte será trascedente sólo si se pronuncia a favor de la democracia participativa.

“En el caso de que el pueblo de México decida que sean juzgados los expresidentes, se actúe de conformidad con los procedimientos legales, que se aplique lo que se conoce como el debido proceso. Esto es que los acusados tengan el derecho a la defensa y que no se le violen sus garantías, así de claro.

“Si resulta que por eso no se puede llevar a cabo la consulta, pues tendríamos que plantearnos dos cosas; una, para qué está ese artículo en la Constitución, es una simulación (...) y olvidarnos de eso. ¡No!, sí diríamos eso, desde luego, pero tengo la responsabilidad de buscar que en México, porque fue mi compromiso, se lleve a cabo la consulta ciudadana y otros métodos democráticos”, lanzó el tabasqueño

Y agregó que “de inmediato estaría enviando una reforma, una iniciativa de reforma al (artículo) 35 para que no se cancele esta posibilidad”.

En el tema de que su petición de consulte viole derechos humanos, indicó que ese tema no es el fundamental pero tampoco hay esa posibilidad.

Recalcó que si se va a seguir con lo mismo, él se deslindará para que cada Poder, en este caso el Judicial, asuma su responsabilidad.

También apuntó que espera que los ministros tomen en cuenta el sentimiento de los ciudadanos al decidir sobre la consulta de enjuiciar a expresidentes.

QUE CADA PODER ASUMA SU RESPONSABILIDAD

Por ello, pidió que cada poder asuma su responsabilidad y llamó a que los ministros tomen en cuenta el sentir de la población.

"Yo espero que los Ministros tomen en cuenta el sentimiento de la ciudadanos, de la gente, que pregunten para no equivocarnos. Lo mejor es preguntar, que recoja este día, hoy, el sentimiento de la gente, si no se puede hacer con el rigor metodológico se una encuesta, pues que lo hagan con algunas entrevistas, con gente de la calle, que tomen en cuenta cómo es que en 15 días ciudadanos reúnen 2 millones de firmas".

Incluso, rechazó que la consulta viole los derechos humanos, como han acusado opositores.

"Argumentar o esgrimir de que si se lleva a cabo una consulta se violan los derechos humanos de las personas en cuestión, creo que es un asunto que no debe de considerarse como argumento fundamental, porque no hay violación de derechos humanos, no existe ninguna violación de derechos humanos", dijo.

AMLO NO DESCARTA DISCULPA DE ESPAÑA POR CONQUISTA

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que no descarta que el gobierno de España y la Monarquía española reconsideren su postura y este país europeo ofrezca una disculpa pública a los pueblos originarios por los agravios en la Conquista de México.



“No descartamos de que haya de parte del gobierno español, de la monarquía, un cambio de actitud y que con humildad de se ofrezca una disculpa, un perdón, pensando en dejar atrás esa confrontación, y hermanarnos, y ver hacia adelante, pensar en la reconciliación, pero considero que no es en vano el que esto se pueda llevar a cabo lo mismo”, afirmó.





LOS FESTEJOS DE 2021





El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una amplia presentación de una serie de festejos que se realizarán en 2021, entre el 15 y el 27 de septiembre, para conmemorar los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlán, 500 de la llegada de los españoles y 200 de la Consumación de la Independencia.

En conferencia mañanera, López Obrador declaró al 2021 como el año de la Independencia y la Grandeza de México.

“Vamos a reivindicar a los Pueblos Originarios, un día dedicado al perdón por los abusos y atrocidades que se cometieron con la invasión colonial”, lanzó.

Para la realización de los festejos, se realizarán cinco comités delineados por la Comisión Presidencial de Hechos, Procesos y Personajes Históricos de México:





Desfiles Militares

Cultura e Historia

Reconocimiento y Monedas

Educación y Civismo

Internacional





Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard dio a conocer que vendrán a México contingentes de todo el mundo para realizar estas celebraciones.

El titular del IMSS, Zoé Robledo, agregó que serán 12 eventos emblemáticos para la celebración del Año de la Independencia, los cuales darán inicio el 14 de febrero con un homenaje a Vicente Guerrero en Oaxaca y concluirán el 27 de septiembre en la Ciudad de México.





(Luis Ramos)