"Si quieren, que me revoquen": Ricardo Monreal

El coordinador de la bancada legislativa del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal, afirmó que, si sus compañeros legisladores ya no desean que continúe al frente de la coordinación de la bancada, que lo revoquen, en referencia al intento fallido por lograr que se aprobara en la actual legislación la ley reglamentaria relacionada con la revocación de mandato.

"Yo estoy sometido a la aceptación, no ahora, sino siempre. Desde el primer día que se me designó, siempre he estado sometido al voto de la mayoría de los compañeros. Ellos son los que deciden y yo me someto a la mayoría", afirmó el senador durante conferencia de prensa.

El morenista ha sido figura clave en el Senado para buscar que las iniciativas presidenciales se aprobaran en las sesiones de la cámara alta y, recientemente, en la Comisión Permanente.

Sin embargo, Monreal no pudo lograr que se aprobará uno de los principales encargos del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Ley de Revocación de Mandato, y su aprobación tendrá que ser sometida a la siguiente legislatura en la que Morena no tiene la mayoría necesaria para garantizar su aprobación.

Este asunto legislativo, declaró el senador, será el primer punto de la primera sesión de la Cámara de Senadores que entrará en funciones el próximo 1 de septiembre; posteriormente la Cámara de Diputados podrá discutir el texto legislativo.

De acuerdo con el columnista de El Universal, Salvador García Soto, el fracaso en la aprobación de la Ley de Revocación de Mandato es una de las dos razones por las cuales el presidente de la República ha congelado la relación con Ricardo Monreal que lo ha acompañado políticamente en los últimos 25 años.

La otra razón estaría en las acusaciones hechas por el mandatario federal sobre una supuesta traición política por parte de Monreal para obstaculizar el avance de Morena en la Ciudad de México y ocasionar que el partido guinda perdiera casi la mitad de la capital.

Esta lucha política capitalina se encontraría en el contexto del inicio de la carrera por la candidatura morenista a la presidencia de la República en las elecciones que se realizarán en 2024 pues Claudia Sheinbaum ha sido respaldada en diversas ocasiones por López Obrador.

Según García Soto, el enfriamiento de la relación entre Monreal, que también ha anunciado que buscará ser candidato a la presidencia de la República, y López Obrador, ha llegado al extremo de la cancelación de los desayunos semanales que ambos funcionarios mantenían en Palacio Nacional con el objetivo de discutir la agenda política y legislativa que se debía impulsar.

El próximo viernes 27 de agosto, Monreal encabezará la reunión plenaria de la bancada morenista con el fin de elegir a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado y establecer la agenda legislativa del partido para el próximo periodo.

MJP