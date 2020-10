Sí por México, ¿un Frenaaa 2.0?

La organización Sí por México fue presentada este martes como un esfuerzo de más de 400 organizaciones de la sociedad civil y, pese a que negaron ser un proyecto combativo, sino propositivo a la actual administración federal, se mostraron abiertamente en contra de la política del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un lujoso hotel de Polanco, en la Ciudad de México, los líderes de la organización acusaron que "el país se les está cayendo a pedazos" y proyectaron un video donde se criticaron las decisiones del gobierno federal en manos de Morena.

Este jueves, el primer mandatario los comparó con Augusto Pinochet, quien fuera líder de la dictadura militar en Chile. Dos semanas antes, los comparó con el Frente Nacional Anti-AMLO (Frenaa), quienes exigen su renuncia con un plantón en el zócalo capitalino.

López Obrador acusó a Claudio X. González Laporte -padre de Claudio X. González Guajardo, uno de los impulsores de Sí por México- de haber declarado, en 2006, una amenaza de imponer una política como la que se llevó a cabo en Chile con Pinochet.

"Puede ser coincidencia, pero fíjense que en el 2006 cuando nos robaron la presidencia, el papá (de Claudio X. González Guajardo) declaró que no querían hacer, si ganábamos, que no querían verse en la necesidad de aplicar una política como la que se impuso en Chile en el 73 con el derrocamiento del presidente Allende, lo declaró", aseguró López Obrador.

¿UN FRENAA DOS?

En entrevista con La Silla Rota, Luis Asali, presidente de la organización Célula Madre e impulsor de Sí por México, aseguró que no tienen relación alguna con quienes encabezan el movimiento Frenaa, pero aceptó coincidencias "de agenda" y de "motivos".

"Somos totalmente independientes, un movimiento no tiene nada que ver con el otro, hay coincidencias como que, a los dos grupos, y a los demás que se generen, nos mueve la misma frustración, nos despiertan los mismos errores.

"Estamos todos incómodos con el gobierno y sus decisiones, estamos todos preocupados por el camino que está siguiendo México y el peligro en el que se encuentra su democracia y la libertad de los ciudadanos", afirmó.

Asali aclaró que, mientras Frenaa pide la renuncia de López Obrador, la meta de Sí por México "es meter a la ciudadanía" en las decisiones de poder, y le apuestan a que, en las elecciones de 2021, "las cosas se normalicen" y exista un equilibrio de poderes.

Héctor Quintanar, politólogo de la UNAM y quien señaló en redes sociales que el logotipo de Sí por México es similar al que utilizó Pinochet para promoverse en el plebiscito de 1988 en Chile, los señaló de encarnar los esfuerzos de la ultraderecha mexicana.

"Creo que no hay que dejar de vincular a Sí por México con Frenaa y con la extrema derecha en general, porque Frenaa es algo así como la versión estridente y sin pelos en la lengua de las organizaciones que actualmente están inconformes con el gobierno.

"Pero, en realidad, Frenaa y Sí por México apelan al mismo público, interpelan al mismo sector. Me parece que Sí por México es un esfuerzo por darle al mismo discurso un tono más matizado que aparente ser democrático", dijo a La Silla Rota.

¿LA ULTRA-DERECHA MEXICANA?

Sí por México está conformada por organizaciones abiertamente conservadoras, como el Frente Nacional por la Familia, reconocido en México por tener una agenda en contra del matrimonio igualitario, el aborto y la educación sexual integral; igual que CitizenGo, una fundación española que se ha dado a conocer por los mismos temas.

Te tomará un minuto saber que Sí podemos ser ese México que todas y todos queremos. Escúchanos Di #SíporMéxico! ?????????? #unminutoalSíhttps://t.co/ZNrHmWS5Pm pic.twitter.com/VaG03H3hSw — SiPorMexico (@SiPorMx) October 24, 2020

En la entrevista concedida a este medio, Asali se refirió al gobierno como quien "tiene que cumplir la encomienda de los mandantes", los ciudadanos; y como "proyectos ajenos e inútiles" al Aeropuerto en Santa Lucía, el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas, Tabasco.

"Llegó una pandemia que dejó sin empleo a millones de personas, devolviéndolos de la clase media a la pobreza, 12 millones de desempleados nuevos se van a unir a esta lamentable situación. Porque el gobierno decidió no apoyar a la pequeña y mediana empresa, sino esperar, pasivamente, a ver cómo quebraban", señaló.

Quintanar refirió que la ultraderecha, siempre ha estado presente en México, "a veces agazapada", pero con una agenda de partidos como el Vox, en España; Alternativa, en Alemania; y Sí, en República Checa, que son de usanza conservadora.

"Estos partidos tienen como agenda principal la xenofobia, el racismo y la exclusión, y uno de los pilares principales de Sí por México son organizaciones cuya única razón de ser es oponerse a los derechos reproductivos y de las libertades sexuales", dijo.

¿UN IMPULSO POLÍTICO?

Otros personajes, promotores de Sí por México son Beatriz Pagés, periodista y exmilitante del PRI; Fernando Belaunzarán, integrante del PRD; Gabriel Quadri, excandidato presidencial por Nueva Alianza; y el expresidente panista Vicente Fox Quezada.

Para Quintanar, estos personajes reflejan que la organización "no es un esfuerzo ciudadano nuevo", ya que todos son reconocidos por tener preferencias políticas; y que su afinidad no es solamente ideológica, a su decir, sino también de intereses económicos.

"Son gente que tiene adeudos públicos previos, que han cometido agravios históricos y, entonces, no está bien que hoy se presenten como ciudadanos, son gente que ha estado en la política, muy cercanos al poder, e incluso en cargos públicos", afirmó.

Cuestionado por este medio sobre si hay intereses políticos en la organización, Asali declaró que no es así, pero que aunque ese no sea el fin común, no excluye que algún integrante busque ocupar un cargo público, rumbo a las elecciones de 2021.

Miles de personas se suman diariamente al SÍ para crear una agenda ciudadana con las causas que compartimos. Te estamos esperando. Dí #SíporMéxico https://t.co/ZNrHmWS5Pm pic.twitter.com/iHE43aeYYh — SiPorMexico (@SiPorMx) October 24, 2020

"El éxito de Sí por México, por lo menos en esta etapa, es que es un esfuerzo ciudadano. Eso no excluye que, el día de mañana, en unos años, alguien quiera hacer política. Hacer política es un honor, un arte, es pensar en el ciudadano", refirió.

