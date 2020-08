Si pandemia no cede en México es porque no queremos: Iglesia católica

Luego de resaltar que México, con más de 51 mil víctimas mortales, se ha colocado en tercer lugar mundial en número de muertes por la covid-19, en la editorial del semanario de la Iglesia católica Desde la Fe se considera que la pandemia en el país no cede porque "no queremos que ocurra", al señalar la responsabilidad social de cada uno de acatar e implementar medidas de salud e higiene.

"Ya no hay pretextos, si la pandemia no cede en México es porque, como sociedad, no queremos que ocurra, pues aún no hemos entendido que los muertos, son nuestros muertos, tuyos y míos, y esa es una realidad ineludible de la que tarde o temprano daremos cuenta a Dios", se lee este domingo.

El texto señala que actualmente se conoce más del virus de lo que se sabía meses atrás, sobre todo la forma de propagación del Sars-CoV-2. "De las miles de vidas truncadas, hay una gran responsabilidad en las omisiones, las excusas, la ignorancia y el egoísmo al no asumir nuestra responsabilidad y cuidado del otro", se agrega.





El último reporte de las autoridades sanitarias da cuenta de 475 mil contagios acumulados desde finales de febrero, así como de 52 mil seis personas que han perdido la vida.

"¿Hemos acatado los cuidados necesarios?, ¿hemos impulsado un estricto control sanitario en nuestra casa y trabajo?, ¿hemos evitado las reuniones, fiestas y visitas innecesarias?", cuestiona la Iglesia.

A mediados de junio, la Secretaría de Salud anunció que los centros religiosos e iglesias podrían retomar sus actividades cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en color naranja, de acuerdo al color que se tenga en cada entidad, además de que el aforo no podrá exceder el 25%.

En la Ciudad de México las iglesias reabrieron el pasado domingo 26 de julio.

(djh)