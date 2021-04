"Si no te corresponde, no": AMLO a médicos privados que piden vacunas covid

"Si no te corresponde, no", fue el nuevo mensaje que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a médicos privados que han protestado por no haber sido vacunados contra la covid-19.

El mandatario mexicano destacó que ayer se convocó a una manifestación de médicos por falta de vacunas y aseguró que no reunieron gente.

López Obrador insistió en que a lo largo de más de un año de pandemia en México, los médicos no han protestado, no detuvieron la actividad en los hospitales y destacó el papel de las enfermeras al estar cerca de los enfermos de covid-19.

"Como soy médico y me pongo mi bata blanca, voy a medios de comunicación, voy al Reforma, a El Universal, a programas de radio", dijo sobre que en estos medios se ha hablado de una injusticia por no vacunar a médicos del sector privado.

Agregó que no aceptará presiones en medio de la temporada electoral, porque dice que hay un partido que quiere sacar raja de todo.

HAY OTROS DATOS

El presidente López Obrador no ha visto los otros datos que han evidenciado las protestas de médicos prácticamente desde el inicio de la pandemia de covid-19 y que se extendieron casi por toda la primera ola, las cuales también han sucedido en 2021. Las manifestaciones del personal de salud fueron muy intensas durante la segunda quincena de marzo de 2020, periodo de tiempo en el que arrancó la Jornada de Sana Distancia, política que mandó a la población a una primera etapa de confinamiento para frenar contagios.

Los trabajadores del sector Salud reclamaban ante la falta de insumos y medidas de protección necesarias para atender la emergencia nacional por covid-19.

En la Ciudad de México y el Edomex se presentaron hasta ese momento al menos diez protestas en diversos puntos por motivos similares.

CREARON EN MAYO UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES POR LA SALUD

"No queremos monumentos, no queremos que nos aplaudan ni que nos digan héroes, lo único que queremos es mantenernos vivos. Sí reconocimiento a los caídos, pero reconocimiento económico, que apoyen a las familias de estos soldados que cayeron en batalla", enfatizó Rafael Soto Cruz, enfermero del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI y vocero de la "Unión Nacional de Trabajadores por la Salud de México", recién integrada en mayo de 2020.

El frente está compuesto por trabajadores de la salud pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) así como de la Secretaría de Salud Federal, SSA.

DOCTORES DENUNCIAN "GANDALLISMO" EN APLICACIÓN DE VACUNAS

Ya en 2021, se han presentado protestas por falta de recursos para enfrentar al coronavirus, pero también ante el "gandallismo" que se ha presentado en la aplicación de vacunas contra el virus, que debían corresponder a quienes enfrentan la pandemia en la primera línea de batalla.

"CON LOS NIÑOS NO"

El presidente López Obrador opinó sobre un video en el que entrenan a niños como parte de las policías comunitarias de Guerrero y dijo que aunque tenga una causa justa, no se debe utilizar a los niños en acciones de seguridad.

"Aunque se tenga una causa, no se debe utilizar a los niños, así de categórico, aunque se trate de una causa muy justa no debe de utilizarse a los niños", lanzó.

El presidente comparó este fenómeno con el de los niños migrantes que son utilizados por traficantes para cruzar la frontera con Estados Unidos, señaló que aunque la gente abandona sus hogares por necesidad, no por "esa triste y amarga realidad no debe utilizarse a niños".

Destacó que este video fue exhibido por el diario español El País, al que descalificó como un "boletín" que defendía a las empresas extranjeras en México.

#EnLaMañanera | Sobre menores de edad armados en comunidades de #Guerrero o en el caso de la migración, el presidente @lopezobrador_ dijo que "aunque se tenga una causa, no debe utilizarse a los niños y más en el caso de los migrantes" pic.twitter.com/eWOM2YOpQ4 — La Silla Rota (@lasillarota) April 15, 2021

REFUERZA SEGURIDAD EN GUERRERO

El presidente mostró datos de que han logrado bajar el número de homicidios en Guerrero ante la actuación de la Guardia Nacional en la zona, lo que no han logrado –expuso como raspón- en otras entidades como Guanajuato, el Estado de México, Jalisco, entre otros.

"En Guerrero hay autodefensas que están permitidas legalmente por acuerdo de comunidades, pero después, no en todos los casos, se fue distorsionando y grupos que se dedican a la delincuencia tienen al mismo tiempo autodefensas", agregó.

El mandatario mexicano que no atenderá este tema de autodefensas en Guerrero con violencia, aunque en la zona ya tienen operativos de las secretarías de la Defensa y la Marina, así como de la Guardia Nacional. "Estamos atendiendo, entonces ojalá y no se utilice a los niños", lanzó.

Añadió que también sus programas sociales y pagarle mejor a maestros son medidas que implementa para bajar la violencia en Chiapas, Guerrero y Oaxaca.





SEADE IRÁ COMO EMBAJADOR DE MÉXICO EN CHINA





El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este jueves el nombramiento de Jesús Seade, negociador del T-MEC, como embajador de México en China.

En conferencia mañanera, López Obrador apuntó que Seade, quien hace cinco meses anunció su retiro de la política y recibió la condecoración Miguel Hidalgo en grado de banda por haber renegociado el T-MEC, tendrá este nuevo cargo como embajador.

"Comentarles que buscando este equilibrio habrá nombramientos, embajadores: va a estar Blanca Jiménez en la representación de México en Francia, Lilia Rossbach va a ser nuestra embajadora en Argentina y, siguiendo los mismos procedimientos, Jesús Seade en la República Popular de China, que nos ayudó mucho en el tratado (T-MEC)", lanzó.

#ÚltimaHora | En la mañanera @lopezobrador_ informó sobre los nombramientos de nuevos embajadores, en los que estará Blanca Jiménez (@bjc_agua) en la representación de México en Francia, que @RossbachLilia embajadora de México en Argentina y que @JesusSeade estará en China #rb pic.twitter.com/yaE1MUtz6W — La Silla Rota (@lasillarota) April 15, 2021

El presidente agregó que estos nombramientos priorizan a los mexicanos más preparados para los puestos, aunque también considera si son sensibles o tienen vocación para defender y proteger a los paisanos en el mundo.

"Gente con experiencia profesional, aún cuando no sean diplomáticos", expuso.

Agregó que otras embajadas serán encargadas a hombres y mujeres del servicio exterior que sean diplomáticos de carrera.

Un gran honor ser propuesto por el Sr Presidente como Embajador ante la RPC, sujeto a la confirmación del Senado y el beneplácito de China. Agradezco su apoyo al Canciller @m_ebrard con el cual será un placer seguir trabajando por México. https://t.co/t2YORHVevS — Jesús Seade (@JesusSeade) April 15, 2021





VA AMLO CONTRA FUNCIONARIOS QUE AGREDAN A MUJERES





El presidente López Obrador destacó que ningún funcionario que haya agredido a una mujer podrá seguir en el gobierno federal.

#EnLaMañanera | Sobre esto el caso de una mujer golpeada por un elemento de la Guardia Nacional, el presidente @lopezobrador_ dijo que las instituciones de seguridad @SEMAR_mx, @SEDENAmx y @GN_MEXICO_ toman decisiones a favor de la justicia y la ley #rb pic.twitter.com/BlHGdGNT8L — La Silla Rota (@lasillarota) April 15, 2021

"El que se le pegue a una mujer, si es un servidor público no puede trabajar en el gobierno, así de sencillo. Es un asunto no sólo legal, es un asunto moral, ético, humano", afirmó en relación al caso de un elemento de la Guardia Nacional que ya fue detenido y procesado por golpear a su esposa en calles de Coyoacán, en la Ciudad de México.

"Ya no pueden estar, quien hace ese tipo de acciones o que lleva a cabo estos delitos. Si la autoridad considera que en efecto se golpeó a una mujer, no puede seguir laborando en el gobierno un funcionario con esas características, aún cuando se pueda decir que pueda decir que fue en la calle, no fue la oficina", destacó.