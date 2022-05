Si no revela a quien sobornaron, Vitol queda fuera de México: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó una advertencia de veto contra la empresa Vitol de no llegar a un acuerdo y no se aclara el caso de presuntos sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex).

"Si no llega a un acuerdo y si no se aclara esto, no va a tener ninguna oportunidad de trabajo en México, no queremos relaciones con empresas extranjeras corruptas, ni del extranjero ni de México. Esa era la práctica, eso era Repsol, Odebrecht, OHL, todas venían aquí y podían hacer y deshacer, eso ya se terminó", amagó el presidente.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló en 2020 que Vitol sobornó a funcionarios de México, Brasil y Ecuador para afianzar la concesión de contratos con petroleras de estos países.

La empresa holandesa Vitol aceptó haber participado en casos de corrupción ante un Tribunal de Nueva York y se comprometió a pagar 164 millones de dólares para redimir su responsabilidad.

Luego de esto, Pemex canceló tres contratos con la firma y llevó a cabo negociaciones para alcanzar acuerdos.

"Vinieron aquí y nos plantearon que ellos estaban dispuestos a devolver el dinero de los sobornos y de las operaciones que se habían llevado a cabo", dijo López Obrador.

"La instrucción que di fue que no aceptáramos nada hasta no saber quiénes habían recibido los sobornos, en tanto no queríamos tener relación con la empresa. Había quedado la sospecha de quién había recibido el soborno e íbamos a quedar nosotros como encubridores. Al parecer ya se está conociendo quién recibió estos sobornos", expuso.

Pemex prevé informar este martes sobre los avances de las investigaciones, bajo compromiso con las autoridades de Estados Unidos de no revelar el nombre de los involucrados.

Una reportera en la mañanera aseguró que su medio tuvo acceso a conversaciones que revelan acuerdos entre el que fuera director de una división de Pemex en el sexenio pasado, de nombre Luis Rafael Montanaro, y el apoderado legal de Vitol, quien es el responsable confeso de negociar sobornos.

(Luis Ramos)