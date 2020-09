"Si no les alcanza, que ahorren", dice AMLO a gobernadores

"Si no les alcanza, ellos tienen que buscar la forma de ahorrar, que no haya corrupción, que no haya derroche", fue la respuesta del presidente López Obrador a la advertencia de los gobernadores que conforman la Alianza Federalista sobre que irán a tribunales si no se atiende su reclamo de asignar más recursos federales a sus estados en el presupuesto de 2021.

En conferencia mañanera, el presidente reiteró que desde el presupuesto, el gobierno federal "maiceaba" a otros poderes.

López Obrador llamó a los mandatario estatales a no confundirse y dijo que el paquete económico se cambiará pues "no hay nada injusto" o ilegal.

El mandatario mexicano afirmó que siempre ha entregado los recursos a los estados en tiempo y forma, pero que a ellos les corresponde hallar la forma de ahorrar.

"La indicación que tiene el secretario de Hacienda es que sin distinción de partidos, simpatías, acercamientos u oposición se entregue en tiempo, en forma el monto que por derecho le corresponde a los estados y esto se ha cumplido", lanzó.

"Que no se confundan, las obras que nosotros estamos haciendo tienen que ver con lo que le corresponde ejercer al gobierno federal, no le quitamos nada a los gobiernos estatales", garantizó.

De igual manera, el presidente llamó al gobierno de Chihuahua a entregar la cantidad de agua que le corresponde para poder cumplir con un pacto que se tiene con Estados Unidos.

Agregó que Chihuahua sólo ha entregado el 56 por ciento de agua para cumplir con el tratado con Estados Unidos y que es la única entidad que falta por cumplir con su parte.

Ante cuestionamientos de la prensa, aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no trabaja con fines políticos o para fabricar delitos en el caso Chihuahua, ni en ningún otro.





Ante los dichos de Jaime Cárdenas al renunciar al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que sí pide una lealtad a ciegas a sus funcionarios con su proyecto de la Cuarta Transformación del país.

"Sí escuchamos, pero tiene razón pedimos lealtad a ciegas al proyecto de transformación, porque el pueblo nos eligió para eso, para llevar a cabo la transformación, para acabar con la corrupción, con los abusos (...) Es una lealtad al pueblo básicamente, no a mi personas (...) nosotros queremos lealtad al proyecto de transformación", lanzó el presidente en conferencia mañanera.

Destacó que no le han dado ningún reporte de alguna anomalía en el Indep, pues no debe existir ni una. Remarcó que este asunto es "politiquero".

Agregó que en el antiguo régimen sólo había cuento y simulación en el combate a la corrupción, pues entonces el gobierno no estaba para servir al pueblo.

El mandatario mexicano respondió a las denuncias de Jaime Cárdenas, quien detectó en el Indep que se saltaban algunos pasos administrativos, había irregularidades en las subas de los bienes incautados al narcotráfico y robo de algunas piedras a joyas.

"Hay una maraña de normas que impiden avanzar para hacer justicia. Imagínense qué mal se comete cuando se rifa un avión de lujo, cuando es a todas luces un insulto al pueblo de México, para que lo que se obtenga de esa rifa es para equipos de médicos de hospitales donde se atiende a la gente humilde, el fin es sublime. Para llevar a cabo esta decisión se tiene uno que enfrentar a toda la normatividad", expresó.

"Resulta que no se puede nada por toda la normatividad (...) Aquí la transformación se está llevando a cabo y el que no coincida, pues está en plena libertad de decir no estoy de acuerdo. No existe ninguna anomalía, se va a informar, cuánto se obtuvo (...) se van a comprar los equipos médicos", aseguró.





El presidente López Obrador insistió en que los líderes de Frenaaa deben dormir en el Zócalo junto con el campamento que instalaron en la plancha capitalina.

Destacó que ahí debe estar Gilberto Lozano y también Pedro Ferriz, al tiempo que llamo a los simpatizantes de la 4T a no caer en provocaciones.

"De repente me voy a asomar, como vivo aquí, por la ventana, para ver si ya llegó Pedro Ferriz", bromeó.

Agregó que otro personaje que debería estar ahí es Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex.

"No saben si están siendo apoyados por Aguilar Camín o por Krauze (...) Loret de Mola, todos esos que pongan su casita de campaña aquí", cuestionó a los periodistas en Palacio Nacional.





El titular de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, rechazó promover la renuncia del presidente de México. También, retó al tabasqueño a ponerle hora, día, lugar, temas y audiencia para que lo reciba en Palacio Nacional.

"Nunca tiro la piedra y escondo la mano", remarcó al desmarcarse del movimiento Frenaaa.

"En lugar de calumniar a quienes pensamos diferente, invito al presidente López Obrador a construir con y para todos. Cuando el Ejecutivo federal escucha, como lo hizo en nuestra propuesta de incremento al salario mínimo y la reforma de pensiones, avanzamos hacia un México Ganador", añadió.

El presidente López Obrador se pronunció en contra de la ley que prohíbe la venta de comida chatarra a los menores en Oaxaca, pues dijo que prefiere la orientación a la prohibición.

"No se deben prohibir las cosas, prohibido prohibir", lanzó.

El mandatario mexicano destacó dos campañas de su gobierno, una en la que se advierte a jóvenes sobre los daños que causan las drogas y el otro el del etiquetado de alimentos.

"No puedo tener injerencia en lo que digan los estados, pero mi opinión va en el sentido de que se oriente no caigamos en prohibiciones", expresó.

El pasado agosto, el Congreso de Oaxaca aprobó la modificación de la Ley de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes para prohibir la comercialización de alimentos "chatarra" y bebidas azucaradas en escuelas a menores de edad.

López Obrador dijo este jueves ser "partidario" de que, en lugar de prohibir, "se oriente y se dé información", y puso como ejemplo las nuevas normas de etiquetado en el país que obligan a la industria alimentaria a alertar en sus productos sobre el exceso de azúcares, calorías, sodio y otras sustancias.

"He dicho muchas veces que no se deben prohibir las cosas, prohibido prohibir. Lo más importante es crear conciencia, orientar para que haya una buena alimentación y que no se consuman productos chatarra", expresó el presidente.

Asimismo, se opuso a subir los impuestos de la comida chatarra y las bebidas azucaradas porque ello significaría "estar sacando dinero a costa de la salud del pueblo".

El mandatario subrayó que este tipo de alimentación "no ayuda" a afrontar el problema de diabetes e hipertensión que hay en México, segundo país del mundo en índices de obesidad, aunque aseguró que la comida chatarra no es la que produce estas enfermedades si no "problemas hereditarios".

Por ello, pidió un "equilibrio entre las empresas que producen estos productos industrializados y la salud del pueblo, poniendo siempre por delante la salud del pueblo".

A diferencia de lo que expuso López Obrador, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de su Gobierno, Hugo López-Gatell, celebró la medida "sumamente positiva" cuando fue aprobada por el parlamento de Oaxaca.

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) de México acusó este lunes al Gobierno mexicano de "satanizar" el azúcar con el nuevo etiquetado de alimentos y arremetió también contra las restricciones a la comida chatarra.

"Pueden afectarse seriamente muchas familias del campo mexicano como resultado de las iniciativas que injustificadamente adjudican al azúcar de caña problemas de salud", manifestó.





