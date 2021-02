"Si no hay viento o sol, no hay energía", argumenta Bartlett + video

"Cuando no hay viento, no hay energía y hay energía solar cuando hay sol, la mitad del día no hay sol, y luego una nube o un norte o un mal tiempo pues hace que no haya energía solar... en consecuencia cuando no hay energía no se le dice al usuario ´ oye perdóname pero espérate a que sople el viento o se fue el sol, nos quedamos sin luz´", es el argumento de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para darle rectoría a la empresa productiva del estado y trato preferente en la generación de energía, en detrimento de energías renovables.

En el video, propiedad de Imagen Televisión, Bartlett Díaz argumentó que cuando no hay viento o sol no puede haber energía y los usuarios no pueden padecer cuando hay mal tiempo, lo que no puede ser argumento para que no se le dé el servicio a los usuarios, dijo en entrevista.

#Nación "Si es de noche o está nublado no hay energía solar" dice el titular de la @CFEmx, Manuel Bartlett al demeritar las energías limpias. #jp https://t.co/Befr4KPyDV pic.twitter.com/9KEosGj9vE — La Silla Rota (@lasillarota) February 25, 2021

LEY ELÉCTRICA PONE EN PELIGRO MILLONES DE DÓLARES EN INVERSIONES: WSJ

La Ley de la Industria Eléctrica amenaza con volcar el mercado eléctrico y pone en peligro millonarias inversiones del sector privado, así lo aseguró The Wall Street Journal.

"La ley da prioridad a la empresa eléctrica estatal sobre los generadores privados, amenazando con volcar el mercado eléctrico y poniendo en peligro miles de millones de dólares en inversiones privadas", señaló el diario estadounidense.

La "ganona" de la ley es la Comisión Federal de Electricidad, la cual será la encargada de la compra e ingreso del recurso al Sistema Eléctrico Nacional y no el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

La reforma fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada durante la noche del martes y madrugada de este lunes por la Cámara de Diputados.

Los legisladores de Morena y sus aliados consiguieron la aprobación de la ley "sin quitarle una coma", como pidió el presidente, ignorando las advertencias así como las participaciones del parlamento abierto.

Entre los efectos negativos de la reforma señalado por opositores y expertos se encuentran el aumento en el costo de la generación de la energía eléctrica, los difícil que será competir en el mercado contra la CFE para empresas privadas y incertidumbre para los inversionistas en el sector.

La ley también descarta el uso de la energía limpia para el abasto de electricidad, así como la transgresión de acuerdos internacionales como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea.

Ahora, la ley está en manos del Senado de la República para su discusión y votación.