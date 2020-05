"Si no hay cubrebocas, hay que hacerlos nosotros": deportados de EU

"No somos dreamers, no somos jovencitos. Somos una primera generación de migrantes que fue a trabajar y la mayoría de nosotros somos gente que regresó a México ya teniendo más de 40 años. Gente que no domina el inglés, gente que trabajó en oficios, en una fábrica, en el campo y que regresó a México con la misma escolaridad con la que se fue", cuenta Ana Laura.