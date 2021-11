"Si no hay apertura, puede haber ruptura", advierte Ricardo Monreal

El senador morenista Ricardo Monreal afirmó que en su partido debe haber apertura política para promover unas elecciones primarias para elegir a quién estará en la boleta para la elección presidencial de 2024, de lo contrario, alertó, habrá una ruptura política en el partido mayoritario.

"Si no hay apertura puede haber ruptura, si no hay unidad, habrá división, obviamente", afirmó Ricardo Monreal que anunció desde hace varios meses su intención de ser candidato para la elección presidencial de 2024.

"Si Morena y sus aliados caminan en unidad, no hay forma de que nos ganen, no hay manera. Ratificaremos el triunfo del 2018, pero si Morena se cierra, excluye e impone, sí hay riesgo de perder el rumbo y de perder la elección. Lo digo categóricamente sin embate", el conferencia, el senador afirmó que incluso afirmó que en caso de que no cambien las reglas de elección interna, valorará si se queda o no en las filas de Morena.

"Si las reglas de la elección interna se abren, ahí me quedaré pero si no se abren, vamos a ver", dijo Monreal.

Ante el llamado destape que hizo Andrés Manuel López Obrador de que considera como candidatos a la presidencia a Marcelo Ebrard y a Claudia Sheinbaum, en Morena se discute cuál será el método de elección de su candidato.

El presidente ha anunciado la realización de una encuesta interna entre los militantes de Morena pero el senador Monreal ha promovido que se deben realizar unas elecciones primarias para elegir quién aparecerá en las boletas de 2024.

"Yo voy a actuar con sensatez y prudencia. Lo que quiero simplemente es democracia y en la democracia se gana y se pierde, y si en un proceso interno, en una elección primaria soy derrotado, lo voy a aceptar", afirmó el morenista.

"No acepto las encuestas como método único de selección de candidatos y lo digo con respeto al presidente, no quiero confrontarme con él y menos con el partido. Es una posición personal que no debe afectar a nadie", afirmó en conferencia de prensa.

También alerto que Morena se encuentra dividido en varios lugares del país y afirmó que Nuevo León es uno de los estados en los que ha permeado la división aunque declaró que aún hay tiempo para mejorar las condiciones del partido en donde hay divisiones.

El senador recordó que en 1997 intentó contender para las elecciones a gobernador en su estado por el PRI, pero el partido le impidió participar, por lo que decidió dejar de militar e incorporarse a las filas del PRD que en ese momento era presidido por Andrés Manuel López Obrador y que le ofreció la candidatura.