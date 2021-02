"Si no es la vacuna rusa, no me voy a dejar vacunar"

Pensar que los adultos mayores pronto estarán protegidos contra la covid-19 es un hecho que tranquiliza a las familias ya que disminuirá el riesgo de que se infecten, ¿pero qué hacer si ellos no quieren ser vacunados o cómo convencerlos de que es por su bien y que es seguro?

Esa es la pregunta que se hace Antonieta López, quien relató con preocupación que sus padres no quieren ser vacunados contra covid-19 porque tienen desconfianza de sobre la vacuna que les va a tocar. Cuando les dijo que los iba a registrar en la página mivacuna.salud.gob.mx, su papá la detuvo.

"Me respondió que no, que se iba a esperar otro poquito porque le da miedo. Que él sólo confía en la vacuna rusa y que si no le aseguran que le van a dar esa, pues no se va a dejar", lamentó Antonieta. "Qué tal que me la pongo y me muero", me dijo mi papá.

"Yo, para darle confianza, le dije que me pondría cualquier vacuna, ´pero tú estás joven, no te pasa nada´ me respondió él. Ni así pude convencerlo", expresó la joven, que espera que sus papás cambien de opinión, ya que tienen 78 y 71 años.

El miedo del padre de Antonieta no tiene sustento, pero probablemente está asociado con noticias que han circulado en otros países sobre adultos mayores que murieron en asilos después de ser vacunados.

Uno de los más sonados ocurrió en Noruega, donde fallecieron 33 personas mayores de 75 años. El diario El País publicó esta semana el caso José y Adela Tocino, quienes vivían en una residencia para personas de la tercera edad en España. El 8 de enero les aplicaron la primera vacuna contra covid-19, 18 días después los dos murieron por este virus.

Sin embargo, no hay evidencia científica de que los decesos estén relacionados con la aplicación de la vacuna, más bien se debe a que estas personas ya estaban infectadas previamente, pero todavía no presentaban síntomas.

La Silla Rota publicó la historia de la jefa de enfermeras Silvia García, quien murió por covid-19 sólo 11 días después de haber sido vacunada. Sobre este caso, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró tajantemente que no existe relación entre el deceso y la vacuna.

"Que nadie se vaya a quedar con la impresión que una enfermera murió por consecuencia de la vacuna, eso no es así. ¿La vacuna le causó la enfermedad? Definitivamente no, es biológicamente imposible que la vacuna cause la enfermedad", enfatizó.

"Espero que cuando vaya por su pensión convenzan a mi mamá de vacunarse"

Las vacunas contra covid-19 se desarrollaron a contrarreloj debido a la necesidad de contar con algo que nos proteja del virus Sars-CoV2 que tiene en caos al mundo desde diciembre de 2019. México prevé recibir este año dosis suficientes para vacunar a 104 millones 604 mil 225 mexicanos.

Entre febrero y abril llegarán al país 54 millones 537 mil 500 dosis, que son el 52% de las que se recibirán durante todo 2021, según el calendario que dieron a conocer esta semana.

Si bien aún falta información más detallada sobre algunas de ellas, lo cierto es que la de Pfizer, AstraZeneca y Sputnik V, que ya se probaron para su uso de emergencia en México, demostraron tener alta eficacia, mayor del 90%, y ser seguras, por lo que no hay riesgo alguno al recibirlas, al contrario, el beneficio será mucho.

"Mi mamá no se quiere poner la vacuna", comentó un poco incrédula Marisol Jiménez tras hablar con ella por teléfono, aunque espera que cambie de opinión. La razón es que tiene dudas sobre las vacunas.

Su madre es beneficiaria de la pensión del Bienestar, pero todavía no le llaman los siervos de la nación para preguntarle si desea ser vacunada, por eso la quería registrar en la página que implementó la Secretaría de Salud, que ya opera de manera normal después de saturarse en los primeros días.

"Mi esperanza es que cuando vaya a recibir su pensión la vacunen", expresó Marisol, quien explicó que su mamá vive en el estado de Veracruz y tiene que ir cada mes a cobrar ese apoyo.

fmma