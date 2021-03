Si no es el INE... ¿quién organizará las elecciones?

"Las leyes electorales son contradictorias e imperfectas, desde mi punto de vista las sanciones deben ser proporcionales y en este caso se está entregando la sanción máxima. El tema es que no sólo se está afectando al candidato, sino también al partido, pero sobre todo al electorado, porque tiene una boleta cercenada que no podrá votar entre todas las opciones disponibles y esa es una de las principales reglas de la democracia. No hay que tenerles miedo a las urnas, Salgado Macedonio es el candidato puntero y va a ser el gobernador", consideró.