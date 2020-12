Si no da tiempo, nueva Ley de Aguas "se quedará otra vez": diputado

La comisión de Recursos Hidráulicos de la cámara de Diputados, informó que mañana se reunirá de manera virtual a las 10 de la mañana con la directora de Conagua, Blanca Jiménez, para analizar el avance del dictamen de la nueva ley general del Aguas Nacionales pues han pasado 9 años de que la Constitución fue modificada para convertir el agua en un derecho humano, sin que el congreso legisle el reglamento respectivo. "Estamos en desacato desde hace 7 años", reconoció el presidente de la comisión Feliciano Flores de Morena. "El tema no está cerrado, si nos da tiempo aprobaremos; si no, así se quedará otra vez", aseguró.

Hasta hace unos meses esta ley pretendía abarcar diversos aspectos del tema; sin embargo, en reunión del 18 de noviembre, se acordó modificar el pre dictamen para legislar solamente en el rubro de derechos humanos y saneamiento. "Nada más", subrayó Flores y explicó las razones. "Acabo de tener una reunión con personal del gobierno federal y se sumaron a esta propuesta para la reglamentación del agua bajo el concepto de derecho humano y saneamiento. Nos harán llegar sus propuestas o cambios que sugieren; les pedí tener una reunión virtual con ustedes para escucharlos, el viernes nos darán respuesta". Adelantó que se buscará que el dictamen salga por consenso de todas las bancadas; de lo contrario, dijo, será por el voto mayoritario del bloque 4T.

Beatriz Rojas, diputada por Morena y quien presentó una de las iniciativas a dictaminar, manifestó su desacuerdo con la medida de limitar el dictamen a sólo dos temas dejando fuera otros. "Esa es la preocupación, por ejemplo: una de mis propuestas fue el derecho humano al agua, pero la igualdad sustantiva, equidad de género y lenguaje incluyente no veo por qué no se incluye. Yo creo que si nos sentamos, se puede hacer un esfuerzo para ir de manera consensuada y ver qué se puede incluir. Y que definitivamente las autoridades federales digan esto no es posible, pero que expliquen por qué, que ofrece o que nos digan qué alternativas dejamos o cuál será el compromiso posterior, porque tenemos muchas inquietudes".

LOS DESACUERDOS

El diputado panista Justino Arriaga consideró que no es momento de impulsar la aprobación del dictamen pues consideró que se ha vuelto polémico en términos mediáticos, con opiniones polarizadas. "Falta camino por recorrer... No podemos legislar por consigna ideológica" y agregó que faltaría discutir respecto a su calidad, costos, el mínimo vital para una persona; y la responsabilidad del gobierno federal respecto al saneamiento. Advirtió que el tema es más complejo en el tema de los derechos colectivos, las comunidades indígenas y afro mexicanas. "Es importante que este dictamen avance, pero no a cualquier costo ni manera".

La morenista Leticia Díaz respaldó esta propuesta. Su compañero de bancada Saúl Huerta precisó "sí apruebo el dictamen, pero no estoy de acuerdo en que se dejen fuera temas torales que la gente esperaba de esta legislatura... Hicimos un gran show con nuestros foros del agua ¿Y qué pasó? ¿Qué vamos a decir a nuestros representados? Fíjate que siempre no se pudo", lamentó. "Mi propuesta sería que bajemos el dictamen y luchemos, estamos a tiempo para que concuerde esta visión con la visión del presidente de ser justicia social hídrica" en lugar de impulsar un dictamen incompleto "que sólo hace justicia a unos cuantos".

En agosto La Silla Rota adelantó sobre los trabajos para la elaboración de este dictamen, resultado de 4 iniciativas de diversos partidos (PT y Morena). Inicialmente el planteamiento era regular el derecho al agua con prioridad a grupos vulnerables, indígenas, mujeres y niños, entre otros aspectos. La intención era aprobar esta ley antes de fin de año, sin embargo el tema quedó relegado para dar prioridad a otros dictámenes prioritarios para el gobierno federal en términos económicos, como la ley de ingresos, egresos, así como la eliminación de fideicomisos, entre otros.

Flores confío en que, tras ambas reuniones, exista la posibilidad de elaboración de un dictamen final para presentarlo y votarlo ante el pleno antes del 15 de diciembre, antes de que comiencen de manera formal las precampañas para reelección de legisladores a finales de este mes.

(djh)