Si no avalan reforma eléctrica, no habrá concesiones para el litio, amaga AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador amagó con no dar concesiones de litio "si hay un acto de traición a la patria" y se rechaza la reforma eléctrica en el Congreso.

López Obrador remarcó que en su reforma eléctrica busca que se establezca en la Constitución que el litio es de la nación, por lo que de no avalarse no habrá concesiones, pues dijo que tiene facultades para ello y si se impugna iremos a tribunales para que las empresas extranjeras hagan uso de los recursos que le pertenecen al país.

"Adelanto de que, si hay un acto de traición a la patria y no se aprueba el que el litio esté en manos de la nación, de todas maneras vamos nosotros a negar cualquier solicitud de concesión para la explotación, y tenemos facultades para hacerlo", lanzó el mandatario.

El titular del Ejecutivo comentó que profundizará en los planteamientos de la reforma eléctrica, para que se conozca qué planes habrá para asegurar el mineral como un recurso exclusivo del país.

Agregó que en una ley secundaria se detallará la explotación del litio.

CRITICA A UNIVERSIDADES

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo reclamos a las universidades públicas que hay mafias o caciques que dominan en las universidades públicas, que incluso son las que ponen a rectores; también cuestionó que no se vuelva a clases presenciales en estas instituciones públicas.

En conferencia mañaneras, López Obrador dijo que estas mafias imponen a directivos y manejan el presupuesto "a sus anchas", por lo que hizo un llamado a estudiantes y académicos para pedir una reforma en el uso de los recursos.

?? #EnLaMañanera | "Así como existen los líderes charros, existen caciques que dominan en las universidades, ellos ponen a los rectores y manejan el presupuesto en forma discrecional", señaló el presidente @lopezobrador_. #yn ???? https://t.co/vM4oSkZ8y7 pic.twitter.com/iRB0FfB3of — La Silla Rota (@lasillarota) October 7, 2021

"Pienso que tiene que ser algo que salga de la misma comunidad, de los universitarios, tiene que haber un movimiento por la reforma, la renovación del manejo de los fondos de las universidades públicas. Nosotros no podemos meternos porque sería violatorio de la autonomía universitaria, pero sí pueden hacerlo los mismo universitarios", explicó.

Puso como ejemplos a la Universidad de Guadalajara y a la UNAM, donde dijo que hay grupos de poner.

Pidió que se aumente el sueldo de los maestros de asignatura en las universidades porque ganan muy poco; llamó a que no haya influyentismo ni mafias para la asignación de cargos académicos.





RECLAMA AMLO QUE EN UNIVERSIDAD NO VOLVIERON A LAS AULAS





El presidente López Obrador cuestionó a las universidades, así como a otras escuelas públicas, que no hayan regresado a clases presenciales.

"Por qué se demoran las universidades en el regreso a clases, así como escuelas públicas, por qué razón, está muy cómodo para quien está recibiendo su dinero y está en su casa y no corre ningún riesgo, y nos vamos a acostumbrar a eso, todo eso significa atraso, si ya se vacunó a maestros y quedó de manifiesto que no hay riesgo grave para los alumnos, por qué no se regresa a clases", lanzó el mandatario mexicano.

Debido a lo anterior, hizo un llamado a autoridades, maestros, sindicatos y alumnos de universidades a reencontrarse en las aulas porque hace falta.

"Es tóxico, enajenante, estar solo sometido a los sistemas de Internet, hay que leer también en libros, es importante el debate, la comunicación en el aula", agregó.

?? #EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reclamó que las universidades no han optado por las clases presenciales. "Está muy cómodo para quien recibe su dinero sin salir de casa ni tomar ningún riesgo", señaló. #yn ???? https://t.co/vM4oSkZ8y7 pic.twitter.com/z6QEir7cNl — La Silla Rota (@lasillarota) October 7, 2021





ALISTA ACTO EN EL ZÓCALO EL 20 DE NOVIEMBRE





El presidente López Obrador consideró que "ya hace falta" regresar a los actos masivos en plazas públicas y confirmó que el primero de ellos se llevará a cabo en el Zócalo el próximo 20 de noviembre.

Destacó que después realizará más actos masivos en el interior del país, en tanto las condiciones de la pandemia de covid-19 lo permitan.

López Obrador comentó que ya analiza cómo se podría llevar a cabo el acto en el Zócalo.

"Afortunadamente ya hay menos contagios, va bajando el efecto dañino de la pandemia en todo sentido", explicó.

Consideró que podrían asistir al Zócalo sólo las personas que ya tengan las dos dosis de la vacuna contra la covid-19, mientras que los demás podrían seguir el acto por Internet.





HARÁ RECONOCIMIENTO A BONILLA EN VIAJE A BC





El presidente López Obrador anunció que realizará una gira por Baja California en 10 días para inaugurar obras y realizar reuniones para evaluar cómo va el estado.

Destacó que también hará esta visita para hacer un reconocimiento al gobernador saliente Jaime Bonilla y poder expresar su apoyo a la nueva mandataria estatal electa en Baja California.

"Voy a estar dentro de 10 días de este fin de semana la próximo, voy a estar en San Quintín, en Ensenada, en Mexicali en Tecate y en Tijuana. Voy a inaugurar obras (...) y también para hacerle un reconocimiento al gobernador Bonilla, que ya deja la gubernatura y expresar nuestro apoyo a la nueva gobernadora", expuso.





(Luis Ramos)