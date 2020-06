"Si muero por covid, digan que morí encabronado"

"Eso es lo que también duele, ver que gente que en algún momento conociste en tu caminar, se está yendo por esto, por covid", lamenta una doctora del Centro Médico Nacional La Raza quien relata que desde que inició la pandemia le ha tocado saber de la muerte de varios de sus compañeros, pero recientemente una fue la que le dolió más.

Esta doctora del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien pidió que no se publicara su nombre, relató a La Silla Rota que ha trabajado en el cuidado de pacientes con coronavirus todos estos meses y que tanto ella como sus compañeros se cuestionan constantemente "¿y todo para qué?", como la canción, pero se han dado cuenta que lo que los mantiene en pie es que aman su trabajo.

Sin embargo, lo más complicado que le ha tocado enfrentar durante la pandemia es despedirse de sus colegas que se han contagiado del virus Sars-CoV2 y que lamentablemente han perdido la vida.

"Eso es lo que más pega, cuando fallecen nuestros compañeros. La semana pasada falleció mi maestro del Juárez, fue un golpe muy fuerte y cuando me enteré que él entró y llegó a terapia intensiva, vimos la tomografía, vimos los estudios, sabíamos que no iba a salir. Esa es una parte que no me gusta de la medicina, es muy difícil tener fe cuando eres una persona de ciencia", expresó con un nudo en la garganta.

La doctora recordó que incluso el fin de semana anterior a que lo ingresaran a terapia intensiva, su profesor publicó una imagen en Facebook con el mensaje: "si fallezco de covid, que pongan en mi lápida que murió encabronado mientras atendía con una sonrisa a todas aquellas personas que no se cuidaban... y pues así fue".



"Estamos aterrados con la nueva normalidad"

Esta joven doctora tuvo que dejar a sus padres para evitar contagiarlos y aunque los extraña, explica que fue un acto de amor porque no quiere ponerlos en peligro. Sin embargo, le enoja saber que algunos hacen sacrificios, mientras otras personas toman a la ligera al covid-19 y no se cuidan.

Señala que ahora con el periodo de la "nueva normalidad" han tenido que enfrentar nuevos retos, porque ha habido un repunte en el número de pacientes que reciben en el hospital.

"Ahorita que empezó todo esto de la nueva normalidad, pues no sé, nosotros estamos aterrados, porque aunque ya había bajado (el número de pacientes con covid), ahorita ya está subiendo otra vez y ese es el problema", relata.

La especialista explica que lo peor es que la gente piensa que los jóvenes no mueren por covid, pero en La Raza las personas que más ingresan son pacientes entre 34 y 56 años y aunque los más grandes son los que fallecen con mayor frecuencia, los jóvenes son los que llegan en estado grave y generalmente salen con oxígeno.



"Y ahorita ya hay tráfico, la gente sale, y se van a las fiestas con o sin cubrebocas. Esto va a empeorar y muchísimo. A mí lo que me preocupa es que no hacemos casos y el hecho de que la gente oiga la ´nueva normalidad´, están pensando que ya pueden bajar la guardia y si de por sí no fuimos muy buenos en eso en este tiempo, la verdad es que ahora menos", lamenta.

A pesar de todo, esta doctora del IMSS sigue al pie del cañón enfrentando al covid-19 y salvando vidas, porque, afirma, lo que más la motiva es hacer algo por los demás. "Si en algún momento ya no hubiera médicos, a muchos de nosotros nuestra consciencia no nos dejaría decir que no, porque es lo que nos toca, estamos haciendo nuestro trabajo, tiene un grado de riesgo, pues sí, pero ya lo sabíamos y de todas maneras lo aceptamos y la frase que más nos priva es la de fallecieron en el cumplimiento de su deber, pero es que sí, es lo que me motiva y amo mi trabajo".