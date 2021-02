Si médicos lo recomiendan, me haré prueba de coronavirus: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se hará la prueba del coronavirus, si así se lo recomiendan los médicos, luego de que se dieran a conocer nuevas medidas que aplicó la Secretaría de Salud por la situación de COVID-19 en México.

“Miren, pues yo me ajusto al protocolo de Salud, pero (…) si hace falta entonces yo me hago la prueba del coronavirus, hago lo que me indiquen los médicos, los responsables”, lanzó en conferencia mañanera.

#PorLaMañanera @HLGatell asegura que "el presidente puede tener de contagiarse igual que cualquiera". Por otra parte el presidente @lopezobrador_ aseguró que atenderá las recomendaciones de los médicos respecto al tema del #COVID19 y pide no politizar el asunto. pic.twitter.com/FgB2d1L0fr — La Silla Rota (@lasillarota) March 16, 2020

López Obrador reiteró que el empresario José Kuri Harfush no ha fallecido y deseó “que no le pase nada”, esto luego de que anoche se reportara que este personaje, primo de Carlos Slim, era la primera víctima del coronavirus.

“Yo terminé una gira en la costa chica de Guerrero y me trasladé a Ciudad de México (…) Llegué como 9-9:30, en el vuelo no se puede usar el teléfono, pero aterrizando ya estaba un mensaje de López-Dóriga anunciando la primer muerte por coronavirus. Eso no fue todo, hay una nube de reporteros, acosándome (…) Afortunadamente el señor no ha fallecido y le deseo que no le pase nada (…) que no padezcamos que salgamos adelante ante cualquier adversidad, pero este ambiente no ayuda”, narró el mandatario mexicano.

#PorLaMañanera @lopezobrador_ hace un llamado a la población de tenerle confianza a los médicos y a no politizar el actual brote de #coronavirus por el que pasa México. "ayer López Dóriga anunció la primera muerte por coronavirus, afortunadamente el señor no falleció" aseguró pic.twitter.com/g5ATdPhENm — La Silla Rota (@lasillarota) March 16, 2020

El tabasqueño hizo un llamado a dejar a un lado las diferencias en el tema de la pandemia del coronavirus y pidió “no zopilotear”, ya que ve un interés político.

Pidió a la población tener confianza a los médicos en la situación del coronavirus.





DICE AMLO QUE SIGUE PROTOCOLO





El presidente López Obrador dijo que se ha ido ajustando al protocolo de la Secretaría de Salud implementado a raíz de la pandemia del coronavirus.

El mandatario mexicano prometió que seguirán dando datos diariamente sobre la pandemia, a través de los expertos médicos.

#PorLaMañanera "hacer compras de pánico no ayudan en nada, ni siquiera hace falta, tenemos producto suficiente no tendremos escasez" asegura @lopezobrador_ sobre las compras de pánico que algunas personas realizaron en los últimos días pic.twitter.com/7ReKfoOHen — La Silla Rota (@lasillarota) March 16, 2020

“Vamos a seguir tomando todas las medidas que sean necesarias sin ocultar nada y por eso decidimos que sean los médicos, los científicos, los que nos vayan guiando, nos vayan orientando y que todos ayudemos cuando los médicos hagan un llamado a comportarnos de determinada manera, que les hagamos caso, pero a ellos.

“No que salga un diputado a dar una conferencia de prensa, un Gobernador, un líder de un partido”, apuntó.





PROTEGEN LA “MAÑANERA” CON GEL ANTIBACTERIAL









La conferencia mañanera de este lunes fue la primera que contó con una medida ante el nuevo coronavirus, pues se repartió gel antibacterial entre los asistentes antes de ingresar al Salón Tesorería de Palacio Nacional.

#PorLaMaañanera El presidente @lopezobrador_ habla sobre México vs el #Coronavirus "Yo deseo con toda mi alma que el #coronavirus no nos pegue tanto; algunos adversarios no lo quieren, pero yo tengo el sueño de que nuestro pueblo no va a sufrir" pic.twitter.com/MfKeaL3kL2 — La Silla Rota (@lasillarota) March 16, 2020

El secretario de Salud, Jorge Alcocer; el subsecretario Hugo López-Gatell, y el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, también usaron el gel antibacterial.

No se hicieron otro tipo de medidas, como verificar la temperatura corporal o alguna recomendación adicional.





CEDE CORONAVIRUS EN ASIA: LÓPEZ-GATELL





El subsecretario de salud, Hugo López-Gartell aseguró que la "enorme" mayoría de las personas que contagiadas de coronavirus (Covid-19), en Asia ya están curados. En este sentido, resaltó que estas personas, ya no podrán reinfectarse.

Para el gobierno federal la prioridad es la población en pobreza, que no contraigan el virus, "ya que más de la mitad en México vive en esta condición".

"No hay que perder de vista también que México entró a la epidemia un mes después que Europa y Estados Unidos, eso ha dado una ventaja para un plan de preparación", expuso.

Recordó que entre las medidas de prevención destacan el lavado frecuente de manos y el saludo a distancia.





“EL PRECIO DE LA GASOLINA DEBERÍA BAJAR POR CONTEXTO INTERNACIONAL”





Las gasolineras deberían de dar más baratos los combustibles debido a la caída de los precios del petróleo a nivel mundial; así lo consideró Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Durante la conferencia matutina el titular de Profeco presentó esta mañana el informe Quién es quién, en los precios de las gasolinas, e indicó que el precio más alto se encuentra en la Ciudad de México a 29.29 pesos por litro y el más bajo en Veracruz a 17.57 pesos por litro.

Sin embargo, dijo que este último precio debería de disminuir ante el contexto internacional respecto a la baja en los precios del petróleo que, además, debe reflejarse en el valor al cliente de los carburantes, en todas las gasolineras del país.





(Luis Ramos)