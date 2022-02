Si me cruzo con Aldana en la calle, no lo reconocería: AMLO

Ricardo Aldana, cercano al líder petrolero Carlos Romero Deschamps, ganó la elección para dirigir el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

Aldana, tesorero del sindicato desde hace más de 25 años, ganó la elección con 52 mil votos a favor, en medio de denuncias de compra y coacción de votos.

Ricardo Aldana junto con Romero Deschamps estuvieron involucrados en el caso Pemexgate ocurrido en la campaña del 2000 cuando desde las arcas del sindicato petrolero salieron mil 500 millones de pesos para la campaña del candidato presidencial del PRI, Francisco Labastida Ochoa.

¿QUÉ PASÓ EN EL PEMEXGATE?

En 2001 se descubrió que fondos provenientes del sindicato de trabajadores de petrolera, fueron utilizados para solventar la campaña presidencial de Francisco Labastida, candidato por el Partido Revolucionario Institucional en el año 2000, aunque perdió la elección ante el candidato del PAN, Vicente Fox.

La prensa nombró al escándalo Pemexgate, como un juego de palabras en referencia al escándalo político estadounidense Watergate.

PROMESAS

El pasado 24 de enero, el exlegislador priista presentó su plan de trabajo y dijo que su plan contempla la preocupación de los trabajadores petroleros, como defender el contrato colectivo y renovar la operación de la secretaría general del gremio petrolero.

El actual tesorero del sindicato dijo que tras recorrer 17 secciones sindicales conoce las inquietudes de los trabajadores y las necesidades que se requieren para fortalecer a Pemex.

"Vamos por un nuevo Pemex y una nueva organización, que les dé la garantía de que se va a transparentar todo el trabajo sindical", prometió en su exposición Aldana.

ROMERO DESCHAMPS, LIGADO

Romero Deschamps dejó la secretaría general del sindicato tras 26 años de estar al frente de él en medio de constantes denuncias sobre su enriquecimiento y escándalos de corrupción, los trabajadores dieron el voto mayoritario a un cercano.

Romero Deschamps renunció a la dirigencia en 2019, aunque se negó a jubilarse seguía cobrando su salario en Pemex como trabajador y mantenía todas las prestaciones, sin embargo, no trabajaba, pues tenía vacaciones autorizadas hasta 2024 por los periodos que supuestamente no había usado en 27 años.

Romero Deschamps ha sido criticado por tener un lujoso estilo de vida, el exlíder petrolero es amante de los relojes, en su colección cuenta con un Aude Piquet, valuados hasta en 7 millones de pesos, que cuenta con un ¡departamento en Cancún valorado en 18.7 millones de pesos, propiedades en The Bath Club en Miami valuados en más de 110.8 millones.

La vida de lujos del exsenador también alcanza a sus tres hijos, a quienes Deschamps les ha regalado yates, por ejemplo a Paulina Romero le obsequió ''El Indomable'' valuado en más de 16.4 millones de pesos, ''El Guly'' con un costo de más de 14 millones que entregó a su hijo Alejandro Romero Durán.

SI ENCUENTRO A ALDANA EN LA CALLES, NO LO RECONOCERÍA: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si se encontrara en la calle al nuevo líder del sindicato petrolero, Ricardo Aldana, no lo reconocería, con lo cual rechazó vínculos con este personaje.

"Nosotros no tenemos candidatos, antes desde aquí se decidía quién sí y quién no, ahora son los trabajadores, aquí estuvo el señor que se hace mención (Ricardo Aldana), pero si me lo encuentro ahora me tendría que decir quién es porque no lo identifico.

"No lo estoy descalificando, solo no tengo ninguna vinculación. La Secretaría del Trabajo está actuando de acuerdo a su función, no hay ningún candidato predilecto, ya no hay sindicato de Estado, eso es muy importante, es parte del cambio", lanzó el mandatario mexicano.

Agregó que la Secretaría del Trabajo está encargada de revisar los antecedentes de quienes participaron.

"Yo quiero expresar que por primera vez en la historia reciente se llevó a cabo una elección en donde participaron la mayoría de los sindicalizados, una muy buena participación y se garantizó el voto libre y secreto, sobre quién ganó y sus antecedentes lo tienen que ver la Secretaría del Trabajo y la comisión que va a ver lo del proceso", lanzó.

Aldana respondió a AMLO en entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula. Señaló que si se cruz por la calle con el presidente sí lo saludaría.

Afirmó que nunca ha platicado con el presidente, pero respeta la investidura del mandatario.

"Aquí garantizamos el mecanismo de votación libre, secreto, directo, a través del teléfono, antes no se podía y hasta tenían que mostrar su identificación y ahora no fue así, funcionó el sistema y las impugnaciones que se van a presentar se tienen que desahogar en el órgano correspondiente y en apego a la legalidad, sin beneficios para nadie, sin protección para nadie", apuntó.