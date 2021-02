Si lo sueltan, “El Chapo”, dispuesto a aportar “unos dólares" para muro: abogado

El abogado de “El Chapo” Guzmán, Eduardo Balarezo, aseguró que habló con su cliente y le informó que buscará al senador Ted Cruz para decirle que “si sueltan, lo dejan ir a Joaquín, que por ahí encontramos unos dólares para construir el muro”.

En entrevista para Telemundo, dijo que todo el equipo de defensores estaba consciente de que las condiciones no favorecían a Joaquín Guzmán Loera y se esperaban el resultado veredicto.

Al ser cuestionado sobre la ‘Ley Chapo’, que propone que el dinero incautado se utilice para construir el muro, el abogado había asegurado que “El Chapo” no posee una fortuna como alega la Fiscalía.

“Esa cifra de 14 mmd es una ficción y vas a ver en la sentencia que el Gobierno va a tener que comprobar esa cantidad” aseguró.

“A ‘El Chapo” no le han quitado ni un centavo, porque no hay. Y te voy a decir como no hay” prosiguió.

“¿Ya le pagó?” pregunta la reportera.

“Eso es lo que te iba a decir. Yo le dije que lo iba a decir. ‘El Chapo’ me debe a mi dinero, ¿imagínate eso?” respondió.

El licenciado expresó su aprecio por Guzmán Loera, señalando hay una relación de respeto con todo el equipo.

“Joaquín para mí no es ‘El Chapo’. Joaquín es Joaquín. Es un cliente que estaba en un problema legal y mi trabajo era defenderlo. Yo lo conozco a él como una persona común y corriente, no lo conozco como dicen que era un traficante, un asesino. Y no tengo nada que ver con eso”.

Pero al final de la entrevista, dijo que hablaría con el senador Ted Cruz para conseguirle “unos dólares” para el muro, a cambio de que “suelten” a Guzmán, y que incluso, ya lo platicó con su cliente.

“¿Pero no que no tiene dinero?” revira la reportera.

“Bueno, un préstamo, ¿quién sabe?”

“¿Del ‘El Mayo’ (Zambada)?”

“Vamos a ver. El tendrá” dijo, entre risas, el abogado.

