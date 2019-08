Si hay necesidad de darle dinero al Gobierno para Cartilla Moral, pues le damos: grupos evangélicos

Ante el retardo en la entrega de 10 mil ejemplares de la cartilla moral por parte del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas -asociación que ayudará en la difusión del texto- ha dicho a las autoridades que en caso de que la demora sea por falta de presupuesto, la Confraternice está dispuesta a cooperar, con el fin de que inicie la divulgación de este documento.

Así lo expuso Arturo Farela, presidente de la Confraternidad en entrevista para la Agencia Católica de Noticias.

"Eso es algo incomprensible (la demora). Debe de decir el encargado de ese tema (...) ¿Si hay presupuesto o no hay presupuesto?, sino para cooperarnos y darle un apoyo, darle una ofrenda (...) Pero si hay necesidad de darles dinero, pues les damos dinero", dijo.

Al ser cuestionado sobre el monto que dicha asociación estaría dispuesta a brindar al Gobierno, Farela contestó: "Lo que ellos nos pidan. Estamos dispuestos a cooperar en lo que sea, los montos es lo de menos".

El retardo de la entrega de los ejemplares de la cartilla moral es de 23 días, sin embargo se trata del segundo aplazamiento por parte de las autoridades.

Para el presidente de la Confraternice es un asunto de negligencia de las personas que AMLO puso a cargo de la entrega de cartillas morales.

"Por un lado, el presidente me pide a mí personalmente que le apoye en la distribución, pero luego las personas que le ayudan no me la entregan".

En este sentido, determinó que si dentro del presente mes de agosto las autoridades continúan sin entregar el escrito de Alfonso Reyes, "pues de plano renunciaríamos porque el Gobierno Federal no quiere que le ayudemos", sentenció.

