Si FGR tiene pruebas, que proceda en mi contra: Calderón a AMLO

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador considera una consulta para que la gente decida si debe investigarse a exmandatarios, el extitular del Ejecutivo, Felipe Calderón, consideró que la justicia es un asunto de pruebas y leyes, pues si la Fiscalía General de la República tiene pruebas de que ha cometido algún delito, que proceda.

"Sr. Presidente, agradezco su buena intención. Pero la Justicia no es un asunto de consultas, sino de pruebas y de leyes. Si la Fiscalía tiene pruebas de que he cometido algún delito, adelante, que proceda. Pero si no es así, no hay consulta que valga. Respete mis derechos", manifestó a través de su cuenta de Twitter.

Agregó que si la Fiscalía no tiene pruebas en su contra, no hay consulta que valga y por ello le exigió respetar sus derechos.

Sr. Presidente, agradezco su buena intención. Pero la Justicia no es una asunto de consultas, sino de pruebas y de leyes. Si la Fiscalía tiene pruebas de que he cometido algún delito, adelante, que proceda. Pero si no es así, no hay consulta que valga. Respete mis derechos. https://t.co/awc8heF2wc — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) May 5, 2020

Por otra parte, en el hilo de este mensaje, sugirió al presidente López Obrador concentrarse en la pandemia de coronavirus covid-19 que está en su momento más álgido en México.

Destacó que esta epidemia es la mayor amenaza para la humanidad en este Siglo y traerá una terrible recesión económica, la peor por la que haya pasado el México moderno.

También le solicitó que le diga a sus estrategas que dejen de distraer a la opinión pública con él.

"Y una sugerencia respetuosa: concéntrese en la pandemia, la mayor amenaza de salud a la humanidad en un siglo, y en la terrible recesión económica que viene, la peor en el Mexico moderno. Lo necesitamos ahí. Dígale a sus estrategas que dejen distraer a la opinión pública conmigo", escribió.





LOS DICHOS DE AMLO QUE CAUSARON LA REACCIÓN DE CALDERÓN





El presidente López Obrador señaló en la mañanera de este martes que actuará siempre con rectitud ante el tema del expresidente Felipe Calderón, aunque se trate de su adversario y aunque le haya robado la Presidencia de la República en 2006.

"No nos adelantemos, esperemos a que avance el juicio. Vamos a actuar siempre con rectitud aunque se trate de nuestro adversario (Felipe Calderón), aunque, entre otras cosas, nos haya robado la Presidencia", declaró.

Al ser cuestionado sobre si colaborará con Estados Unidos en caso de que le soliciten información del expresidente Felipe Calderón, luego de que la periodista Anabel Hernández citó que Calderón encabezaba reuniones con narcotraficantes, López Obrador sostuvo que actuaría en el marco de la legalidad y sólo si se les solicita.

Recordó que hasta ahora se sabe que la investigación que Estados Unidos realiza no es contra Felipe Calderón. El que está detenido y siendo juzgado es el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

"Lo que puede suceder, y eso depende de la investigación y no tiene por qué haber sesgo, es que en las investigaciones o declaraciones de García Luna se implique al expresidente, y eso sería otra cosa, pero hasta ahora no hay elementos que yo sepa para que con el caso de García Luna se pueda implicar y juzgar al expresidente", sostuvo.





(Luis Ramos)