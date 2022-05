"Si EU excluye a países de Cumbre, no iré": AMLO; Ken Salazar acude a Palacio

Andrés Manuel López Obrador señaló este martes que si Estados Unidos excluye a Nicaragua, Venezuela y Cuba de la Cumbre de las Américas en junio, él no asistirá a manera de protesta.

El mandatario indicó en su conferencia mañanera que en su lugar mandaría al canciller Marcelo Ebrard a Los Ángeles, California donde se realizará esta reunión.

En torno a esto y a pesar de que no hay un comunicado oficial, el subsecretario estadounidense para América Latina y el Caribe, Brian Nichols, afirmó que los presidentes de dichos países no serán admitidos en dicho encuentro debido a que Joe Biden considera que estos mandatarios no respetan la democracia.

"Si se excluye, no se invita a todos, va a ir a una representación del gobierno de México, pero no iría yo, me representaría el canciller, sería un mensaje de protesta porque no quiero que continúe la misma política en América y quiero en los hechos hacer valer la independencia y soberanía y manifestarme por la fraternidad universal", comentó López Obrador.

De igual forma se le cuestionó al dirigente de la 4T que sí esta decisión afectará su relación con el presidente de EU, a lo que contestó que el dirigente norteamericano siempre ha privilegiado sus lazos con México y ha sido respetuoso frente a las decisiones de su presidencia.

"No estamos para confrontación, estamos para hermanos, para unirnos y aunque tengamos diferencias las podemos resolver cuando menos escuchándonos, pero no excluyendo a nadie. Nadie tiene el derecho de excluir, que nadie excluya a nadie", apuntó AMLO.

Asimismo, esta no es la última vez que Estados Unidos excluye a países de reuniones ya que en diciembre pasado, Biden celebró la Cumbre por la Democracia y no permitió la asistencia de los mandatarios de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, El Salvador, Honduras, Guatemala, y Haití, ya que Biden los acusó de corrupción y de violación a los derechos humanos.

"Somos países independientes y tenemos una relación y respeto. No creo, estoy hablando de que él habla de un pie de igualdad y él siempre ha sido respetuoso", dijo el presidente mexicano.

ACUDE KEN SALAZAR A PALACIO NACIONAL

Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, asistió a Palacio Nacional luego del amago del presidente López Obrador de no asistir a la Cumbre de las Américas, si no se invita a todos los países de la región. A su salida no dio declaraciones.

El 8 de abril, luego de que la Corte señalará la constitucional de la Ley de la Industria Eléctrica, Salazar acudió a Palacio Nacional y a su salida afirmó que la unión entre México y Estados Unidos es para siempre.

"Solamente les quiero decir que la unión entre Estados Unidos y México es para siempre, porque estamos integrados en nuestra economía, en los pueblos de Estados Unidos y México, entonces vamos en muy buen camino", declaró el diplomático.

CAO