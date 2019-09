Si es necesario, se llamará a declarar a EPN y Murillo Karam por caso Iguala: FGR

Omar Gómez Trejo, fiscal especial del caso Iguala, adelantó que de ser necesario llamarán a declarar al expresidente Enrique Peña Nieto y al extitular de la extinta PGR, Jesús Murillo Karam, dentro de las investigaciones del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.

Al preguntarle si se pedirá la comparecencia del exmandatario, el fiscal destacó que se llamará a "todas las autoridades que tenían un cargo en ese momento. Si es necesario que, por indicios e investigaciones sea cualquier persona, será llamada ante la justicia".

Agregó que también podría ser llamado Murillo Karam. "La siguiente semana estaremos enviando los citatorios a las que fueron autoridades federales", dijo.

Por su parte, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, indicó que el exprocurador ha manifestado en varias ocasiones estar dispuesto a declarar.





SE PONE PLAYERA DE LOS 43





El presidente Andrés Manuel López Obrador portó este jueves una playera con la leyenda "Ayotzinapa. 5 años. Yo con la verdad", lo cual fue un acuerdo al que llegó con padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero.

En conferencia mañanera, el mandatario mexicano descartó que se interponga alguna limitante en la investigación del caso de la desaparición de los 43 normalistas, hoy que se cumple un año más del crimen cometido en su contra.

"Ofrecí en la última entrevista que sostuvimos con los padres que me iba a poner esta playera y estoy cumpliendo con esto, ellos me entregaron esta playera y me pidieron que me la pusiera", explicó.

Usa @lopezobrador_ playera que le dieron padres de los 43 en su última reunión. El presidente reitera que el caso #Ayotzinapa es prioridad para su gobierno #NosFaltan43 https://t.co/p6VgYWScSt pic.twitter.com/jz9N108eAm — La Silla Rota (@lasillarota) September 26, 2019

Junto al presidente y también con la misma camisa, estuvieron presentes el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, y el fiscal para el caso Iguala, Omar Gómez.

Encinas adelantó que esta tarde se transmitirá un documental en diversos canales de televisión abierta, en el que se verá al presidente López Obrador con los padres de los normalistas en las escaleras de Palacio Nacional.

Detalló las reuniones que han sostenido con funcionarios, exfuncionarios y hasta el presidente de la Corte como parte de la indagatoria.

Agregó que, en su última reunión con el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, se acordó ir hacia un replanteamiento integral de la investigación para subsanar todas las fallas que tuvo la indagatoria realizada en el gobierno de Enrique Peña Nieto.





NO SALIERON DE GUERRERO: ENCINAS





El subsecretario Encinas dio a conocer que las pruebas que han recabado indican que los normalistas desaparecidos no salieron de Guerrero.

Destacó que hasta ahora han analizado 80 millones de registros de llamadas de los normalistas con 206 mil registros de interés, en los cuales no existe ningún contacto de los estudiantes con grupos delictivos.

"Se han encontrado 184 cuerpos en fosas clandestinas pero ninguno es el de los muchachos. Se han analizado 80 millones de registros de llamadas de los teléfonos de los muchachos con 206 mil registros de interés y aunque no puedo decir detalles, sí quiero aclarar que nunca hubo contacto de algún estudiante con ningún grupo delictivo", apuntó.

Consideró este crimen como una desaparición forzada cometida por agentes del Estado mexicano.

Achacó al gobierno de Peña Nieto la presentación de más de 200 amparos para frenar la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del Caso Iguala.

Agregó que se incorpora el GAT (Grupo de Asesoría Técnica) "que es el GIEI renovado, quien participarán sin ninguna limitación".





ASUNTO FUNDAMENTAL: AMLO





El presidente López Obrador afirmó que para el Gobierno de la República es un asunto fundamental que se esclarezcan los hechos del caso Ayotzinapa, que se encuentre a los jóvenes desaparecidos y se haga justicia.

Por su parte, el subsecretario Alejandro Encinas refirió que hay una recompensa de un millón 500 mil pesos para quien proporcione información fidedigna y verificable sobre el paradero de los jóvenes y una más de 10 millones para localizar a Alejandro Tenescalco, presunto implicado en la desaparición de los normalistas.





PREPARAN DESAYUNO FRENTE A EXTINTA PGR





Integrantes de diferentes colectivos y organizaciones en PRO de los 43 prepararon desde primera hora un desayuno en el interior del campamento instalado en el camellón de Paseo de la Reforma, frente a la antigua sede de la PGR.

Los colectivos señalan que se dirigirán a la casa Agustín Pro Derechos Humanos ubicada en la calle de Serapio Rendón.

#NosFaltan43 Así lucen las instalaciones del campamento permanente sobre av Reforma, donde antes estaba la extinta PGR, a 5 años de la desaparición de los normalistas de #Ayotzinapa https://t.co/rnGlWWQ8bd pic.twitter.com/Fzi2xjzcJY — La Silla Rota (@lasillarota) September 26, 2019





lrc